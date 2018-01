C'est sur son compte Instagram qu'Ole Avei a choisi de saluer tous les joueurs ou supporters touchés par la fin de son aventure à l'UBB.

Il affirme ainsi : "Il y aura toujours une place dans mon cœur pour ce club, j'ai donné tout ce que j'ai et je ne souhaite que du succès à tous les joueurs passés et présents avec lesquels j'ai joué, je vous aime tous et je chéris chaque instant passé !!! Merci à tous les supporters au fil des ans, merci beaucoup du fond du cœur. Et n'oubliez pas de garder le sourire car moi, c'est ce que je ferai".