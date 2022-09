Olivier Azam (MHR) : "Contre La Rochelle ? On avait encore un peu de sable entre les orteils"

Battu de peu, en ouverture du Top 14, à La Rochelle, le Montpellier Hérault Rugby accueille Bordeaux, ce samedi (21h05), pour sa première à domicile. Entraîneur adjoint du MHR en charge des avants, Olivier Azam attend une meilleure entame et plus de discipline de ses joueurs.

Alors que la préparation estivale du MHR a été perturbée et écourtée en raison du titre de champion de France acquis en juin dernier, les cistes ont entamé difficilement leur premier match sur la pelouse de l'ogre rochelais, le weekend dernier (26-22).

Cependant, les garçons de Philippe Saint-André sont loin d'avoir pris une rouste ou d'avoir été ridicules, et auraient même pu braquer les Maritimes, s'ils avaient été moins indisciplinés et n'avaient pas concédé un essai de pénalité à quelques minutes du terme.

La confiance reste donc de mise, à l'aube du retour au GGL, pour la réception de Bordeaux, selon l'entraîneur des avants, Olivier Azam : "C'était un match de rentrée, avec pas mal d'imprécision, des fautes sanctionnées des deux côtés. On attend beaucoup mieux au niveau de la discipline (...) Ce qui est intéressant, c'est que même si on a fait une mauvaise entame, où je pense qu'on avait encore un peu de sable entre les orteils, on s'est accroché sur la fin, on a su revenir, dans une configuration de match qui nous ressemble. On s'accroche, on lâche rien et on arrive à ramener malgré tout un point de La Rochelle. Je pense que c'est déjà une performance".

Corriger la discipline, et évacuer les derniers grains de sable pour ne pas qu'ils se transforment en cailloux dans la chaussure des héraultais. Voilà donc la volonté face aux bordelais : "Bordeaux a fait une excellente partie contre Toulouse, malgré la défaite. C'est encore un match de haut niveau qui nous attend. On a essayé de mettre beaucoup de précision, de vitesse et de détermination dans notre préparation, cette semaine".

TOP 14 : Montpellier - Bordeaux à 21h05 au GGL Stadium