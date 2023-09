"On est là pour gagner" : Coupe du monde de rugby : plus de 4000 supporters irlandais sont atterris à Bordeaux

Plus de 4 000 supporters, et une vingtaine de vols supplémentaires en provenance de Dublin ou Cork. Ce vendredi 8 septembre, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a accueilli les supporters de la délégation irlandaise, première nation mondiale et l'une des favorites de cette coupe du monde de rugby.

"Je suis venu pour voir l'Irlande remporter la coupe du monde"

8h, et déjà un premier atterrissage en provenance de Dublin. À peine les portes de l'avion ouvertes, des maillots verts à perte de vue, de l'excitation qui se lit sur les visages, et de la confiance, à J-1 du premier match du XV du Trèfle : "Je suis venu pour voir l'Irlande remporter la coupe du monde, tout simplement !" lance un premier supporter.

Certains sont des habitués de la compétition : "On fait toutes les coupes du monde. La dernière fois, nous étions au Japon. Cette année, c'est la nôtre". Pour d'autres, se déplacer en avion pour assister à un match de la sélection est une première : "On a tellement hâte ! Et bien sûr que l'on va gagner, on est la première nation mondiale".

Des avions relais sont mis en place. Ils effectueront jusqu'à trois allers-retours dans la même journée. © Radio France - Hugo Deschamps

36 vols supplémentaires sur tout le mois de septembre

Sur le tarmac, la situation est suivie de près par les équipes de l'aéroport. Car accueillir plus de 4 000 supporters en une journée, à raison de 20 vols supplémentaires mis en place pour l'occasion, cela demande une organisation bien huilée. Sur tout le mois de septembre, 36 vols supplémentaires atterriront à Bordeaux dans le cadre de la compétition.

Une situation sous contrôle, explique Bertrand Moulet-Delpech, le chef d'escale : "On couvre l'accueil et le traitement des supporters. Ce qui change, c'est que nous sommes dans un cadre particulier, c'est un événement exceptionnel ! Je n'ai aucune inquiétude sur notre capacité à traiter l'ensemble des vols".

Ce vendredi, certains avions effectueront jusqu'à trois allers-retours entre Bordeaux et Dublin pour ramener un maximum de passagers. Sur le vol retour, les engins ne sont quasiment pas remplis.

Une fois à l'intérieur de l'aéroport, les équipes sont largement mobilisées pour fluidifier l'accueil des voyageurs.

Une cinquantaine de personnes en renfort

Pour aiguiller au mieux les supporters irlandais fraîchement atterris, une cinquantaine d'employés de l'aéroport ont été appelés en renfort. Avec un dress-code de choix : un t-shirt de couleur verte, porté notamment par Talel. À la base, il est responsable des études et des projets de développement sur le site. Mais aujourd'hui, il aide à l'accueil : "On s'assure que leur temps de passage au contrôle police soit le plus court possible par exemple".

Une équipe de huit bénévoles se charge de donner des conseils sur les transports à utiliser dans la ville © Radio France - Hugo Deschamps

Une fois les valises récupérées, libre aux voyageurs de se diriger à l'accueil, là où une équipe de huit bénévoles de Bordeaux Métropole les attend : "On les accueille, on leur présente ce qu'ils peuvent faire sur Bordeaux, les différentes activités" explique Maxime, l'un des membres de l'équipe. Des plans de la ville sont distribués, des conseils sur quelle ligne de tram sont donnés, mais surtout : "On leur souhaite la bienvenue comme il se doit ! C'est la fête du rugby avant tout !" dit Stéphanie, la coordinatrice des bénévoles.

Côtés transports, l'équipe de l'aéroport précise que l'association de taxi de Bordeaux a été prévenue, l'objectif étant de pouvoir assurer l'afflux de supporters à leur arrivée. Mais aussi, "des policiers supplémentaires, on a des équipes jusqu'au parvis, on va gérer les bus aussi" dit Bruno Navaro, le directeur du département exploitation du site. Mais il parle bien d'une journée exceptionnelle : "C'est vraiment la journée que l'on a identifiée comme la plus chargée. On n'aura pas autant de personnes qui arriveront sur d'autres journées".