"On se prépare comme si on jouait le Leinster" dit Romain Ntamack avant Toulouse/Brive ce dimanche

Le Stade Toulousain reçoit Brive à Ernest Wallon ce dimanche pour la 26e et dernière journée de la saison régulière de Top 14. Une rencontre sans grands enjeux pour nos "Rouge et Noir" déjà qualifiés, avec La Rochelle, pour les demi-finales à San Sebastian les 9 et 10 juin prochains. Un match sans grands enjeux également pour les Brivistes relégués direct en Pro D2.

Rester en tête de Top 14

Malgré tout, chez les joueurs comme dans le staff on veut gagner pour le dernier match à domicile de la saison et rester en tête de classement. Romain Ntamack, le demi d'ouverture du Stade : "ça peut-être le match piège par excellence, avec des Brivistes qui arrivent et n'ont rien à perdre alors que nous on veut garder la première place. On se prépare comme si on jouait le Leinster."

Même son de cloche du côté du staff. Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense, rappelle d'emblée qu'il faut se méfier des Brivistes : "**C**ette équipe de Brive a de gros spécialistes de la touche.** C'est une des très bonnes touches du championnat. On a tout fait pour qu'il y ait le moins de déchets possibles. Il faudra un joli Stade Toulousain dans le contenu avec en tête toujours cet objectif de la demi-finale à San Sebastian."

Le regard tourné vers les demies de San Sebastian

Car l'enjeu principal de ce match c'est de se préparer, de se mettre dans le bain avant les demies-finales des 9 et 10 juin à San Sebastian. Pour le troisième ligne toulousain, François Cros : "L'an dernier on avait l'excuse de se dire qu'on avait beaucoup enchaîné sur la fin de saison [ndlr : le Stade Toulousain avait joué le match de barrage contre La Rochelle en quart de finales le 11 juin 2022]. C'est vrai que de savoir qu'on est qualifiés en demies depuis quelques jours ça nous a permis de faire des rotations et de maintenir l'émulation dans le groupe."

Son coéquipier, l'ouvreur Romain Ntamack, partage cet avis et va même plus loin, tout se situe dans le mental à présent : "on a régénéré un peu les corps, les esprits aussi. On en avait bien besoin. Il reste deux matchs avant d'aller en finale, ça se passera plus dans la tête que dans les jambes. Je ne pense pas que le manque de temps nous sera préjudiciable, au contraire."

Le match du Stade Toulousain contre Brive est à écouter en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h30.