"On vise le titre" : Pascal Papé, manager du CSBJ, annonce la couleur pour la prochaine saison en Nationale

Les mots ont été lâchés : "On vise le titre". Pascal Papé, manager du CSBJ (Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby), ne veut pas se cacher à l'aube d'une quatrième saison consécutive en Nationale pour les rugbymen berjalliens, sa première en tant que manager. Juste avant d'affronter Chambéry samedi, à 19h, en premier match d'avant-saison, il s'est exprimé sur les ambitions du club.

La saison dernière saison s'était terminée sur une note amère pour les Ciel et grenat. Ils ont terminé à la cinquième place du championnat de troisième division et ont été battus en barrages par Blagnac (27-16). Pour ce nouvel exercice, Pascal Papé veut emprunter un chemin plus direct : celui du titre. "On veut aller jouer ce titre, confirme-t-il. "Maintenant, je ne dois pas être le seul à le dire parmi les équipes de Nationale et pour espérer aller le chercher, il va falloir être plus consistant toute la saison, encore plus que la saison dernière".

"La préparation s'est bien passée"

Le club n'a plus connu le monde la ProD2 depuis la saison 2016-2017. Pascal Papé compte sur son groupe pour revenir en deuxième division : "La préparation s'est bien passée. Tout le monde travaille bien et nous n'avons pas de blessés pour le moment" confie-t-il. L'ancien joueur du Stade Français, formé à Bourgoin-Jallieu, attend aussi un soutien sans faille de la part des supporters : "Quand les phases finales arrivent en territoire berjallien, on sait qu'une émulation se crée et que ça peut nous emmener très loin". Ça tombe bien : le CSBJ jouera son premier match de Nationale à Pierre-Rajon, contre Albi le 26 août.