Orléans : l'ex buteur du XV de France Thierry Lacroix devient directeur rugby du RCO

Orléans, France

C'est un sacré coup que vient de réaliser le RCO : à 52 ans, Thierry Lacroix devient le directeur du rugby du RCO, le club d'Orléans. L'ex international, appelé quarante-sept fois en bleu dans sa carrière, qui a participé à cinq Tournois des Cinq Nations et aux deux Coupes du Monde avec le XV de France, arrive lundi à Orléans au RCO, dont l'équipe première évolue en Fédérale 2.

Interrogé par France Bleu Orléans lundi après-midi, Thierry Lacroix, avec son accent du Sud-Ouest (il est natif du Gers) explique : "j'étais complètement disponible depuis janvier et je cherchais un club qui voulait progresser sur le plan économique et sportif, j'ai vu qu'Orléans était un club qui avait joué en Elite 2, l'équivalent de la Pro D2 aujourd'hui, donc qui avait _la fibre du rugby_. De là, j'ai rencontré le président du RCO qui avait besoin de compétences pour passer un cap et voilà comment ça s'est fait."

Thierry Lacroix, en 2002, avec l'USAP (Perpignan) © Maxppp -

Thierry Lacroix cite "les _trois personnes grâce à qui ça s'est fait_" : Christophe Penavaire, le président du RCO donc, Yann Marchais, "passionné, compétent [l'un des deux entraîneurs] et Soufiane Sankhon, l'adjoint aux sports d'Orléans qui m'a posé des questions vraiment pertinentes sur ma vision du club et du sport." Thierry Lacroix, qui a eu plusieurs vies après le rugby, dont consultant pour France Télévisions, ne sera pas salarié du club orléanais, selon nos informations, mais vient "en indépendant". L'ancien ouvreur des Bleus, retraité des terrains depuis 2004, a occupé un poste similaire au SO Chambéry (Fédérale 1), entre mai et septembre 2017, mais a démissionné pour "raisons personnelles et familiales".

Pourquoi signer à Orléans ?

"Ce que je vois d'Orléans, c'est une histoire rugby donc, mais aussi un tissu économique important et une _très bonne école de formation à Orléans_. Tous les ingrédients sont réunis. Je vais apporter mes compétences sportives à Orléans, vingt ans d'analyse du rugby mondial et un système de jeu dont je vais discuter avec les deux entraîneurs Jimmy Bellouet et Yann Marchais, et tous les entraîneurs des jeunes. Un système de jeu qui évidemment va évoluer, c'est du rugby intelligent", explique Thierry Lacroix, joint par France Bleu Orléans jeudi après-midi. L'ex international, titulaire d'une maîtrise d'économie du sport, ajoute qu'il a aussi "des compétences en matière économique pour aider à développer le club (...). ll faut créer une marque RCO".

Le président du RCO ambitieux

Christophe Pénavaire, président du RCO, explique à France Bleu Orléans que l'objectif du club orléanais est de retrouver la Fédérale 1 : "le RCO a besoin de progresser, de passer une nouvelle étape. _La venue d'une telle pointure nous aidera_. Clairement, quand on dit "Thierry Lacroix", les voyants se mettent tous au vert : tout devient plus facile, les projets, les partenariats, les sponsors, la communication...".