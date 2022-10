Orléans fête le rugby : le Train de la Coupe du monde 2023 est arrivé en gare

Le train de la Coupe du monde de rugby 2023 est arrivé en gare d'Orléans pour deux jours. Durant les vacances de la Toussaint, les clubs qui organisent des stages avec leurs jeunes licenciés ont décidé de profiter de l'occasion. C'est le cas du RCB, le racing club de Blois venu jusqu'à la cité johannique, ce mardi, avec une quarantaine de jeunes âgés de 8 à 14 ans.

ⓘ Publicité

"Il était impossible de rater l'événement" explique l'un des accompagnateurs Alexis Adriaansse le 3/4 centre du RCB. Sous un soleil radieux en cette fin de matinée, il regarde les enfants jouer sur le terrain synthétique spécialement installé place du Martroi, par la Ligue du Centre de rugby. Des jeunes qui à l'heure du pique-nique, piaffent d'impatience de rejoindre le train de la Coupe du Monde ... pour voir la Coupe, justement !

Les jeunes licenciés du Racing club de Blois heureux d'aller découvrir le train de la Coupe du monde 2023 - Lydie Lahaix

Marwann 13 ans, le reconnait, c'est cool d'être là. "Nous allons voir la vraie Coupe, celle qui "servira" l'an prochain, c'est une occasion que tout le monde n'aura pas et donc il faut profiter de cette journée". A côté, Louis 11 ans, ajoute "j'espère que dans un an, la France va gagner parce que nous avons vraiment une belle équipe et ça va être une super ambiance si on gagne !"

Et pas question évidemment de rater les matches l'automne prochain, "je serais accroché à ma TV et je regarderais tous les replays en espérant que les Bleus remportent la Coupe" conclue Louis. Jusqu'ici jamais la France, qui a déjà été finaliste, n'a décroché le titre suprême. Le Mondial de rugby aura lieu du 8 septembre au 28 octobre 2023.

Les jeunes rugbymen blésois s'en donnent à coeur joie au pied de la statue de Jeanne d'Arc - Lydie Lahaix

Le train de la Coupe du monde est stationné en gare d'Orléans, ce mercredi, sur la voie G, de 10h30 à 18h30. Le public à bord, peut s'émerveiller devant le fameux trophée Webb Ellis. Cette coupe qui sera soulevée par le vainqueur, en octobre prochain. Il y a aussi à voir une exposition sur les maillots des équipes participantes et un simulateur de mêlées. La visite du train du Mondial est gratuite.