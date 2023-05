Où suivre la finale de Challenge Cup entre le RCT et les Glasgow Warriors ?

À cause du prix des billets, les supporters du RCT ne pourront pas être nombreux à Dublin pour vivre la finale de Challenge Cup.

Le RCT va-t-il enfin remporter la Challenge Cup ? Après avoir été finalistes à quatre reprises (2010, 2012, 2020, 2022), les Toulonnais ont encore l'occasion de soulever ce trophée ce vendredi 19 mai face aux Glasgow Warriors, qui participe à sa première finale européenne. Les joueurs de Franck Azéma et Pierre Mignoni endosseront, a priori, le rôle de favori et seront portés par tout un peuple rouge et noir. Pour les supporters du RCT qui n'ont pas la chance de se rendre sur place , ils pourront vivre cette finale en direct sur France Bleu Provence ou sur des écrans géants.

Changement de lieu pour celle de Toulon

Initialement annoncé sur la place Raspail puis sur la Place de la liberté, l'écran géant de la Ville de Toulon sera installé au Zénith avec un rendez-vous donné à 19h pour un coup d'envoi à 21h, d'après l'annonce de la maire de la ville, Josée Massi qui évoque les conditions météorologiques compliquées pour la tenue de l'événement en extérieur.

Contacté par France Bleu Provence, le club de supporters des Z'acrau du RCT maintien l'installation d'un écran géant de 18m² à la Crau à partir de 18h sur la place Reynaud, (place des boules). Une buvette avec restauration sera disponible.