Oyonnax promu en Top 14, la situation se complique pour la qualification de l'USAP

Les résultats de la suite de l'avant dernière journée de PRO D2 n'ont pas été franchement à l'avantage de l'USAP. Oyonnax est mathématiquement sûr de terminer premier et de retrouver le TOP 14.

Un an après l'avoir quitté, Oyonnax retrouve le TOP 14. Les haut-bugistes qui ont battu l'USAP 19 à 9 profitent ce vendredi soir de la défaite d'Agen à Albi 20 à 18. "Oyo" a désormais cinq points d'avance au classement sur les Agenais et ne peut pus être rattrapé.

Ce sacre dès l'avant dernière journée ne fait pas franchement les affaires de l'USAP. En effet, Oyonnax et Agen affronteront lors de la dernière journée deux concurrents à la qualification pour l'USAP : Colomiers et Montauban. Les deux équipes se rencontrent dimanche et c'est le perdant de ce match que les Catalans tenteront de doubler sur le fil lors de la dernière journée. Bien évidemment, il peut se passer beaucoup de choses mais l'USAP devrait peut-être croiser les doigts pour une grosse perf de Montauban à Bendichou, ce week-end.

Colomiers jouera à Agen qui voudra assurer sa demi à domicile alors que Montauban recevra une équipe d'Oyonnax sans pression. Les Oyonnaxiens voudront-il finir en beauté ? Certainement, mais dans un Sapiac déchaîné cette simple motivation ne vaut pas celle de la montée en TOP 14.

Pour se qualifier, l'USAP devra aussi avant tout battre Béziers (qui ne joue plus rien) et miser aussi sur une défaite de Biarritz à Mont-de-Marsan. Les Montois, battus à Dax 17 à 13 ce vendredi soir auront besoin d'une victoire pour assurer leur qualification et leur demi à domicile.

En bas de classement, la relégation se jouera sur le dernier match. Narbonne a fait la belle opération en gagnant 48 à 22 à Bourgoin. Albi, malgré sa belle victoire contre Agen, est en mauvaise posture. Les Albigeois devront gagner à Carcassonne et miser sur une défaite de Vannes (contre Bourgoin) ou de Narbonne (contre Angoulême) pour se maintenir.

Les calculs n'auront pas cessé d'évoluer lors de cette vingt-neuvième journée de PRO D2 (et ce n'est pas fini), il est peut-être dommage que tous ces matchs ne se jouent pas en même temps.

Les résultats de la 29e journée

Oyonnax - USAP 19-9

Dax - Mont-de-Marsan 17-13

Albi - Agen 20-18

Angoulême - Carcassonne 31-14

Béziers - Vannes 43-36

Bourgoin - Narbonne 22-48

Biarritz - Aurillac 41-8

Colomiers - Montauban (dimanche)

Classement