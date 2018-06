Perpignan, France

France Bleu Roussillon : Comment vous sentez-vous après cette première prise de contact à l'USAP ?

PJ : Je me sens bien, c'est bien de retrouver le terrain pour l'entraînement. Bon, il y a quelques petits trucs techniques à intégrer déjà, je dois aussi apprendre les noms de mes coéquipiers, il faut vite que je connaisse tout le monde, mais je suis vraiment content d'être ici.

FBR : C'est vraiment un nouveau et gros challenge pour vous...

PJ : Oui, vraiment gros. C'est une nouvelle culture, un nouvel environnement et il y a beaucoup de soleil, ce n'est pas spécialement bon pour ma peau (sourires). Je suis vraiment excité à l'idée de rejouer.

FBR : Pourquoi avez-vous décidé de venir à l'USAP ?

PJ : J'ai rencontré Patrick (Arlettaz), Perry (Freshwater) et Christian (Lanta) et le contact a vraiment été bon, ils m'ont bien vendu la région surtout en me disant que c'était un endroit formidable pour vivre. C'est un gros challenge, mais je veux le relever.

"Je veux vite retrouver mon meilleur niveau."

FBR : Comment vous sentez-vous aussi après une longue période sans jouer ?

PJ : Je suis vraiment excité bien sûr à l'idée de rejouer. Je veux vite retrouver mon meilleur niveau, j'ai peut-être un peu rouillé pendant ce temps mais pas trop. Je vais apprendre la culture de l'équipe, je vais retrouver le terrain, et ça c'est bien.

FBR : C'est le début d'une nouvelle carrière pour vous...

PJ : Oui et je ne peux pas attendre. Bon, il faut déjà que je trouve une maison pour vivre. Pour l'instant, je suis à l'hôtel, je regarde un peu partout autour, où je pourrais m'installer. Je découvre la région et je pourrai ensuite totalement me consacrer aux entraînements et à mon retour à la compétition. J'ai très envie aussi de découvrir le Top 14, ça aussi c'est un gros challenge car il y a beaucoup de grands joueurs, beaucoup de styles de rugby différents et moi, j'adore apprendre vite les choses.

Paddy Jackson à l'entraînement avec l'USAP - Zebulon Nog

FBR : Vous vous inscrivez en plus sur un projet de deux saisons avec l'USAP...

PJ : Oui, il y a un projet. Les coachs et même des joueurs m'ont vraiment fait comprendre leur volonté de continuer d'évoluer et de progresser. Et je veux vraiment les aider à faire ça. Je veux contribuer à faire de Perpignan une équipe forte du top 14.

"Apporter mon expérience à cette équipe"

FBR : Que pouvez-vous apporter à cette équipe ?

PJ : Déjà, je veux me fondre dans ce collectif. Je veux m'intégrer dans la culture de cette équipe. Ça prend plein de choses en compte ça, il faut que j'apprenne la langue, que j'apprenne la culture ici. De mon point de vue, je pense ensuite pouvoir apporter un petit peu d'expérience de ce que j'ai appris les six dernières années en Ulster et avec l'équipe d'Irlande. Mais je veux aussi continuer d'apprendre et devenir meilleur.

FBR : Avez-vous vu quelques matchs de l'USAP la saison dernière ?

PJ : J'en ai vu quelques-uns mais je vais surtout en regarder d'autres avec Patrick (Arlettaz) pour qu'il me montre et m'explique précisément la façon de jouer. J'ai surtout vu pas mal de vidéos des supporters et sincèrement ça a été une des principales raisons pour lesquelles j'ai signé ici. C'est un grand club de rugby avec une grande histoire et j'ai vraiment hâte de faire partie de cette aventure.

FBR : Avez-vous été séduit et surpris par les vidéos des supporters ?

PJ : Je me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais bien regarder les matchs de Perpignan et les supporters sont comme des supporters fous au foot donc j'ai vraiment envie de profiter de ça et de leur donner beaucoup en retour sur le terrain. C'est le même contexte qu'en Ulster avec beaucoup de supporters qui suivent l'équipe, et c'est l'endroit où j'ai grandi donc ça me plaît. Et j'aime sentir les réactions du public selon ma performance et celle de l'équipe pendant un match.

FBR : Avez-vous prévu de prendre des cours de français ?

PJ : Oui, c'est vraiment très important pour moi. Je ne veux pas être celui qui ne comprend rien, je veux être capable de bien parler la langue et de communiquer en français avec les gars. C'est mon objectif.

Mathieu Acébès en discussion avec Paddy Jackson - Zebulon Nog