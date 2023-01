L'USAP pourrait paradoxalement se qualifier en coupe d'Europe

C'est tout le paradoxe de cette compétition remaniée et rafistolée. En Challenge cup, les équipes ne s'affrontent pas toutes entre elles et sont réparties en deux poules de dix équipes. Les six premières de chaque poule seront qualifiées pour les huitièmes de finale.

L'USAP est dans la poule A et a perdu ses trois matchs : contre Bristol et deux fois contre Glasgow. Samedi dernier, contre les Ecossais à Aimé-Giral, la bonne prestation de la jeune équipe catalane a été récompensée par un point de bonus défensif.

Ce point n'est finalement pas si symbolique que ça : les Catalans ont grimpé à la sixième place de la poule A au bénéfice de ce point gagné contre Glasgow.

Lors de la dernière journée, si aucun poursuivant de l'USAP ne fait mieux, elle sera alors qualifiée pour les huitièmes de finale. En concurrence avec l'USAP, il y a notamment Brive, Zebre et Newcastle qui affrontent respectivement des gros morceaux : Cardiff, Toulon et Connacht. La logique voudrait que chacun de ces trois clubs s'incline nettement et reste derrière l'USAP au classement, mais rappelons qu'une équipe peut marquer un point de bonus en inscrivant quatre essais, ce qui rend donc l'issue du classement incertaine.

C'est peut-être avec Bath que l'USAP va disputer la dernière place qualificative. L'USAP joue à Bristol et Bath sur le terrain de Glasgow. Les deux équipes ont un point chacune et sont départagées pour le moment par le goal-average général, il est en faveur des Catalans (-36 contre -37). En gros, l'équipe qui obtiendra le meilleur résultat ou le moins mauvais devrait être sixième et devrait se qualifier. L'affaire a de bonnes chances de se décanter au goal-average général.

Le qualifié de cette poule jouera sur le terrain du premier de l'autre poule. Si elle se qualifie, l'USAP devrait donc jouer son huitième de finale sur le terrain des Gallois de Llanelli, confortables leaders de la poule B. On sera fixé officiellement samedi prochain dans la soirée.

Le classement actuel

6- USAP 1 point (-36)

7- Bath 1 point (-37)

8- Zebre 1 point (-42)

9- Brive 1 point (-104)

10- Newcastle 0 point (-83)

La dernière journée