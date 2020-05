Partagez vos souvenirs du sacre de l'ASM en 2010

Le 29 mai 2010, l'ASM soulevait son premier bouclier de Brennus après avoir remporté la finale face à Perpignan 19 à 6. Dix ans plus tard, France Bleu Pays d'Auvergne fait revivre cette victoire historique et collecte vos témoignages de ce premier titre inoubliable.

Le peuple jaune et bleu l'attendait depuis longtemps, ce 29 mai 2010, le fameux bouclier de Brennus est enfin auvergnat. Après 10 tentatives infructueuses, l'ASM Clermont Auvergne s'impose en finale du Top 14 face à Perpignan (19-6) et c'est toute une région qui soulève avec ses joueurs ce trophée si convoité.

Pour fêter les 10 ans de ce titre, France Bleu Pays d'Auvergne s'apprête à vous faire revivre ces moments intenses de sport et de communion à la fin de mois de mai 2020.

2010, l'ASM est champion de France © Radio France

Où étiez-vous le soir de la finale ? Avez-vous pu voir le bouclier ? Quels sont vos souvenirs de ce titre ? Nous attendons vos témoignages, vos photos voire vos vidéos de cette victoire et de la fête du lendemain place de Jaude, ils nous permettrons de revivre au plus près cette grande fête à Clermont et en Auvergne.

Vous pouvez partager avec France Bleu vos souvenirs du sacre de 2010 avec le formulaire ci-dessous :

30 mai 2010, retour des héros place de Jaude - ThierryZoccolan