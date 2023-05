"Partir à Dublin à moins de 600€, ça va être dur", les fans du RCT enragent avant la finale de Challenge Cup

Les supporters du RCT s'arrachent les cheveux depuis la qualification de leur club en finale de Challenge Cup ce dimanche. L'ivresse de cette qualification est vite retombée quand ils ont vu combien leur déplacement va leur coûter. Le prix par supporter peut varier, en incluant tous les frais, entre 500 et 800€. Tout dépend ensuite de la localisation de l'hébergement et du nombre de nuits passées dans la capitale irlandaise.

Entre 200 et 450 euros la nuit, 300 pour le vol

D'abord pour se loger. La fourchette est large car il y a les hébergements qui sont en plein centre-ville et, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il est quasiment impossible de trouver une chambre pour moins de 400 euros. Sinon, il faut s'excentrer et les premières suites s'arrachent malgré tout autour de 200 euros la nuit. Seul inconvénient, vous vous trouverez à une dizaine de kilomètres du stade. Si vous avez une bonne foulée, vous pouvez regagner votre chambre - après le match - en près de deux heures.

Pour l'avion, il faut compter, à l'heure actuelle, près de 300 euros l'aller-retour au départ de Toulon. Là aussi, un problème logistique s'oppose à vous : soit vous partez la veille pour être sûr de ne pas manquer le match et vous devez dormir à Dublin une nuit supplémentaire ; soit vous partez le jour même et le seul avion qui vous dépose à l'heure pour la rencontre atterrit à 16h15. En espérant qu'il n'ait aucun retard...

"On va arriver le matin et repartir dans la nuit après le match"

Même les groupes de supporters ont des maux de tête depuis qu'ils essaient d'organiser ce déplacement. Le groupe des Bulls va, comme souvent, faire affréter un vol pour ses 189 adhérents. "On est en train de le négocier autour de 450 euros par tête. Et encore, on va arriver le matin et repartir dans la nuit après le match", indique son président, Serge Oddo. Cela permet de ne pas prendre d'hébergement sur place et, en prenant l'avion à cette heure-là, de réduire le coût du vol retour. Au moment d'évoquer la logistique, le président des Bulls rit jaune : "À partir de minuit, on va commencer à stresser pour ramener tout le monde. Quand vous les logez dans les hôtels, vous savez où les trouver. Alors que là, il y a ceux qui auront un peu bu, ceux qui vont se perdre, ceux qui ne parlent pas anglais..."

"Partir à Dublin en moins de 600€, ça va être dur", assure d'emblée Julien Perpère, le président des Fils de Besagne. Lui ne pourra pas affréter de vol pour son groupe car "si 50 des 550 de nos supporters arrivent à venir, on sera déjà content", prévient-il. Il se souvient de la finale de Coupe d'Europe remportée en 2013 face à l'ASM et qui se jouait déjà à Dublin : "En dix ans, on a pris 300 ou 400 euros dans la vue ! C'est là aussi qu'on voit les effets de l'inflation." Pour l'heure, il indique qu'il est en train de négocier avec le RCT pour que le club propose des tarifs attractifs.