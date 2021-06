Pas d'écran géant à Toulouse pour la finale de Top 14 face à la Rochelle

La grande fête populaire place du Capitole avec une foule Rouge et Noir, comme pour la finale de Top 14 victorieuse face à Clermont, n'aura donc probablement pas lieu. Ce mardi 22 juin, à quelques jours de la finale de championnat contre la Rochelle, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc ne semble pas retenir cette option.

à lire aussi Top 14 : une 29e finale pour Toulouse, après une saison exceptionnelle

Avec un écran géant, la mairie de Toulouse serait obligée de respecter une jauge de 5.000 personnes, "et donc de clôturer l'espace, d'empêcher d'autres personnes d'arriver, ce n'est pas du tout l'esprit du Stade Toulousain" affirme Jean-Luc Moudenc.

Faire la fête de manière "éclatée, et non pas regroupée", c'est le souhait du maire de Toulouse pour limiter les risques sanitaires ce vendredi. En revanche, il souhaite que les bars et restaurants puissent retransmettre la rencontre sur leurs terrasses, alors que les discussions sont en cours avec la préfecture.

Des écrans sur les terrasses

Quant à une éventuelle victoire du Stade Toulouse et un retour du bouclier de Brennus à Toulouse, pas sûr non plus que le trophée passe par le Capitole. "On fera la fête de toute façon, on est en train de réfléchir à tout ça avec le président du Stade Toulousain Didier Lacroix et le préfet".

La prudence reste donc de mise malgré les allègements de restrictions sanitaires. Faire la fête de manière dispersée et non regroupée pour limiter les risques, et cela, quelle que soit l'issue de la saison pour le Stade Toulousain.