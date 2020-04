Pas de montée de PRO D2 à Top 14, le président de l'USAP et les supporters dans l'incompréhension

Les supporters de l'USAP se sentent lésés, trompés ou encore oubliés voire méprisés. Les tractations et discussions à la Ligue pour la suite de cette saison et la reprise de la prochaine font débat. Deux scenarios sont désormais envisagés et dans aucun des deux une montée de PRO D2 à TOP 14 n'est envisagée.

Les efforts de Colomiers, de l'USAP, de Grenoble ou d'Oyonnax qui occupent les premières places du classement ne semblent plus avoir d'espoir d'être récompensés à leur juste valeur. Si faire descendre un club de TOP 14 -quel qu’il soit -pourrait paraitre encore plus injuste, priver un club de D2 de monter à l'étage supérieur est dur à avaler pour les supporters. Ceux de l'USAP sont les plus révoltés.

Sur les réseaux sociaux, chacun y va de ses arguments pour exprimer sa colère. Le club de supporters des Trabucayres s'étonne : "de l'intérêt de poursuivre la saison de PRO D2 s'il est d'ores et déjà arrêté que le champion ne monte pas". Pour son président Vincent Panabières : "L'USAP se fait avoir. S'il n'y a pas de montée et de descente, en terme d'équité sportive on pourrait au moins conserver les écarts qu'il y avait au soir de la 23e journée. Ce serait une meilleure façon pour repartir la saison suivante."

Dans les hypothèses sérieusement avancées, de "fausses" phases finales pourraient avoir lieu en août avec un bonus de 2 et 4 points offerts aux finalistes pour la saison suivante. Une bien maigre consolation pour le président du club catalan François Rivière : "il faut qu'on reprenne le rugby le plus vite possible pour reprendre le contact avec les supporters donc si on a une demi-finale à Aimé-Giral même si ce n'est pas le format qu'on aurait aimé, ça remettra du bonheur et si on fait une finale ce sera une bonne chose.

"La PRO D2 serait prise en étau"

Mais, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver pour le club qui sera champion, que ce soit l'USAP ou non, un moyen de reconnaître les efforts qui ont été faits. Il n'y a pas d'autre motivation en sport que celle d'avoir une contrepartie sportive, c'est à dire d'obtenir une remontée en TOP 14, Top 15 ou Top 16 ou alors une reprise de points qui soit bien supérieure à celle qui est proposée."

Que ces phases finales ne débouchent pas sur une remontée pour un club reste une aberration pour François Rivière : "Ce serait incroyable. On serait un des seuls sports dans lequel il n'y aurait pas de montée et de descente. Le foot récemment a validé des montées. Dans le rugby, la D2 serait prise en étau ce que je trouverais très injuste et inexplicable à ceux qui nous soutiennent. Il faut se battre, il faut batailler. Je suis content malgré tout car on a enfin intégré le fait de reprendre la deuxième partie d'août. Il faut maintenant trouver un contexte qui permette de valoriser les clubs qui ont fait des efforts et notamment le club qui serait champion cette année si on va sur une finale de championnat."

L'hypothèse d'une montée avec ces scénarios avancés semble difficile à mettre en œuvre. Si cette saison se termine en août, la prochaine devrait débuter moins d'un mois plus tard. C'est juste impossible pour un club de basculer vers le plus haut niveau et de s'y préparer au mieux pour être compétitif en un temps si réduit.

L'hypothèse qui semble de plus en plus applicable à l'USAP semble être résumée par Patrick Arlettaz, dans Lundi c'est Rugby sur France Bleu Roussillon. Il propose simplement de se nourrir de ce sentiment d'injustice pour la saison prochaine et revenir encore plus fort.