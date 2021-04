Pas de nouveau cas positif détecté au sein de l'Union Bordeaux-Bègles

Alors que l'UBB attend les résultats des tests PCR pour savoir si elle va jouer sa demi-finale de Champions Cup face au Stade Toulousain, on apprend qu'il n'y aurait pas de nouveau cas positif ce mardi. Le club n'a pas voulu communiquer alors que d'autres tests sont prévus mercredi et vendredi.

L'UBB va-t-elle enfin pouvoir rejouer au rugby ? Frappée par le Covid-19 ces deux dernières semaines, l'Union Bordeaux-Bègles a vu ses derniers tests passés lundi soir revenir tous négatifs à quatre jours de la demi-finale de Coupe d'Europe contre Toulouse, a appris l'AFP auprès de l'entourage de l'UBB. "Pour l'instant, ça va", a assuré cette source alors que de nouveaux tests sont prévus mercredi et vendredi. L'UBB a été touchée par le Covid-19 quelques jours après son quart européen victorieux contre le Racing 92 (24-21). Auprès de France Bleu Gironde, le club n'a pas tenu à communiquer "car cela n'aurait pas de sens de faire un point chaque jour alors qu'il reste des tests en fin de semaine".

En tout, huit joueurs ont été testés positifs, ce qui avait nécessité la fermeture préventive du centre d'entraînement le 14 avril et le report de deux matches de Top 14 contre Agen et Montpellier. La semaine dernière, après avoir passé jeudi des tests PCR se révélant tous négatifs, les Bordelo-Béglais avaient repris l'entraînement collectif le vendredi matin avant de devoir cesser toute activité à la suite de l'apparition de symptômes chez un trois-quart le lendemain, veille de réception du MHR. En attendant les résultats des tests prévus mercredi et vendredi, les hommes de Christophe Urios vont poursuivre leur préparation de la demi-finale face à Toulouse à huis clos afin d'éviter tout risque de contamination extérieure.