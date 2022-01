Pas de sanction pour l'USAP après les insultes d'un spectateur contre une arbitre

Déjà épinglée deux fois cette saison pour le comportement de certains supporters (fumigènes et intrusion sur le terrain), l'USAP était de nouveau convoquée ce mercredi devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby. En cause, les propos injurieux et sexistes proférés par un spectateur d'Aimé Giral à l'encontre de la cinquième arbitre du match USAP-Castres le 26 décembre dernier. Un comportement dénoncé par le club à l'époque. Finalement, la commission a considéré qu'il n'y avait "pas lieu à sanction disciplinaire".

"On est soulagés mais c'est une décision logique" a réagit Bruno Rolland, le directeur général du club sang et or. "Nous avions peu de chances d'être condamnés car réglementairement il n'existe pas de dispositions qui permettent de sanctionner un club pour des propos, même violents et déplacés, tenus par un supporter. Mais c'était vraiment gênant en terme d'image pour le club et l'ensemble de ses supporters qui se comportent d'une manière normale au stade".