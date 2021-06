Patrice Collazo reste au RCT mais son staff va être renforcé

Après une fin de saison prématurée pour le RCT, huitième du championnat de Top 14 et donc privé de phase finale, Bernard Lemaitre, président du club a tenu une conférence de presse ce lundi après-midi. Si, sur les réseaux sociaux, certains supporters réclament le départ de Patrice Collazo, le manager sportif, Bernard Lemaitre n'est pas dans la même logique : "Je comprends la déception des supporters mais Patrice Collazo est au club pour un projet sur le long terme, un projet plus global que simplement entraîner l'équipe première... Il sera donc là l'année prochaine... Mais on va essayer d'améliorer le staff, de le renforcer pour que Patrice Collazo puisse prendre de la hauteur et gagner en lucidité".

Joueurs libérés prématurément

La nouvelle composition du staff devrait être présentée la semaine prochaine aux supporters et aux journalistes. Comme la nouvelle composition de l'équipe : "Le recrutement est presque bouclé. Il nous reste peut-être 2 ou 3 postes à renforcer" annonce le président. Le club Rouge et Noir réserve peut-être des surprises côté départ avec des fins de contrats prématurés pour quelques joueurs : "Oui on essaye de se libérer de certains joueurs qui sont toujours sous contrat". Les joueurs vont être reçus individuellement puis collectivement d'ici la fin de semaine.

Absence de collectif = déroute

Le président du RCT dénonce le manque d'esprit d'équipe de ses joueurs et l'absence de collectif, notamment samedi face à Castres : "On a vu qu'à Castres, le leadership est assuré par la collectivité. C'est ce qui manque à Toulon. Pris individuellement, nous avons des joueurs de haut-niveau mais ça flanche dans le collectif. Il y a certainement un problème de culture entre les Français et les étrangers et un problème lié à l'ancienneté, certains s'arrogeant une prééminence par rapport à d'autres. Notre hétérogénéité est en tout cas nuisible à l'équipe. Le collectif réagit individuellement et c'est le début de la déroute" explique Bernard Lemaitre qui ajoute que le staff travaille en particulier sur ce point.