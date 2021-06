Patrice Lagisquet : "aujourd'hui, le Top 14 est de plus en plus concurrentiel"

Ce derby est le match de la peur, diront certains. En jeu : une place en Top 14, le plus haut niveau du rugby français. Au delà de la rivalité entre les deux clubs, l'issue de cette rencontre est capitale pour leur avenir. Ancien joueur des deux clubs, entraîneur du BO lors de sa grande époque et aujourd'hui entraîneur de l'équipe du Portugal, Patrice Lagisquet nous a livré son regard sur le match.

France Bleu Pays Basque : Qui a le plus à perdre dans ce derby selon vous ? L'Aviron Bayonnais, qui a investi dans ses infrastructures, son stade et développe son centre d'entraînement ?

Patrice Lagisquet : Oui. Cet investissement est plutôt un gage de solidité pour l'avenir, c'est ce qui doit permettre de résister à une éventuelle descente, et de pouvoir garder des ambitions pour l'avenir. Ça va plutôt permettre d'améliorer les prestations et de développer les partenariats et la formation. Ça reste toujours une valeur sûre du club, une des bases du club.

Côté biarrot, une accession en Top 14, ça peut s'entendre que si, sportivement, le club peut se renforcer et qu'il développe ses structures ?

Oui. Les ambitions du BO, comme celles de beaucoup de clubs aujourd'hui, c'est d'avoir des structures un peu comme celles que développe l'Aviron parce que la formation est essentielle pour des clubs qui ont ces budgets là. Et là aussi, il faut développer des prestations en partenariat qui sont les plus riches et les plus solides, les plus intéressantes possibles pour pérenniser ces partenariats. Bien sûr, un club qui monte est obligé de faire évoluer son effectif, de faire évoluer sa structure parce que l'exigence entre les deux divisions est quand même différente. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le Top 14, c'est de plus en plus concurrentiel.

À Biarritz, une délocalisation du côté de Lille est évoquée. Qu'en pensez-vous ?

Du point de vue géographique, on peut pas dire que ce soit vraiment cohérent. C'est même perturbant quand on connait l'histoire du club, qu'on est attaché à certaines racines. C'est vrai que ça peut choquer. Maintenant, on est avec des sociétés de capitaux et si on fait attention à ce qui se passe dans les sports qui sont allés plus loin au niveau de l'histoire, dans le sport professionnel américain par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait des franchises qui s'étaient déplacées, qui avaient traversé le pays pour changer de résidence et là bas, ça fait partie des choses qui sont admises.

Mais ce sont des franchises, carrément. Et on est dans des sociétés purement commerciales. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe dans le monde du rugby parce que on a ce lien avec l'association qui porte le numéro d'affiliation. Et la société de capitaux n'est pas totalement maîtresse de ce qu'elle peut décider pour l'avenir. On sait très bien que c'est ce qui a fait capoter le projet de fusion il y a quelques années. Ce fameux lien avec l'association. Et à partir de là, comment les choses peuvent elles réellement s'envisager pour l'avenir? Je ne suis pas suffisamment calé sur les tenants et aboutissants juridiques pour vous le dire.

Les Biarrots ont été physiquement en dedans lors de la finale contre l'USAP. Comment vous l'analysez ? Est ce que c'est la conséquence d'une longue saison de Pro D2 ?

Non. Je crois qu'il y avait surtout une équipe qui était préparée pour jouer la montée, qui était mentalement dans des dispositions optimales pour jouer ce match à fond et qui est resté sur ces bases très solides, avec une belle conquête et une vitesse de jeu avec de belles intentions qui étaient supérieures à ce que pouvait produire Biarritz. On s'est rendu compte que le BO a essayé de temps en temps d'enclencher des séquences de jeu, mais qu'ils ont été contrés par la défense très organisée et très agressive des Catalans. A partir de là, le résultat a été logique, même si la première mi temps a été relativement serrée.

Côté bayonnais, on a constaté tout au long de la saison parfois un déficit de puissance lors de leur période de domination à proximité de l'en-but adverse.

Oui, on a l'impression qu'il manque peut être des facteurs X, des joueurs qui font la différence, qui font le break. Quelquefois, ils n'arrivent pas à changer le rythme du jeu pour finir les actions, et sur des périodes de domination près de la ligne, ils se heurtent à la puissance adverse, ils n'arrivent pas à gagner ces derniers mètres ou centimètres qui leur permettraient de concrétiser leur domination. Ce qui m'a impressionné, c'était quand même de la domination physique de Bordeaux lorsqu'ils étaient venus à Bayonne à Jean Dauger. Contre le Stade Français on a senti aussi qu'il y avait quand même cette dimension physique qui pesait sur la fin du match, qui faisait que l'Aviron avait du mal à enclencher l'avancée tout simplement, ce qui était indispensable à ce niveau là. Maintenant, il y a quand même un écart important entre les deux divisions. Est-ce qu'il va se matérialiser dans le contexte du derby ? C'est la question.

Selon vous, qui va gagner ?

Vraiment, je ne sais pas trop. L'Aviron a un bon buteur, qui a un taux de réussite quand même plus élevé que ceux du BO, et sur un match qui pourrait être fermé en fonction du contexte, ça peut faire la différence. Après, est ce qu'un joueur comme Saili peut faire la différence comme il a l'habitude de le faire sur une contre ? Ça risque de se jouer sur ce type d'aspect stratégique, de réussite d'un joueur ou d'un autre. Le déroulé d'un match, on ne peut jamais l'écrire. Ce qui fait la différence aujourd'hui souvent dans le haut niveau, c'est la capacité à élever le niveau d'intensité. L'Aviron est peut être habitué à un niveau d'intensité un peu plus élevé. Est-ce que le BO pourra faire face à ça ? Est ce que l'Aviron va se libérer en terme de jeu et pouvoir proposer cette vitesse, cette intensité qui peuvent paraître supérieure en Top 14? Peut être que les différents staffs ont des réponses... moi, je ne suis pas suffisamment impliqué dans chaque club pour avoir les réponses.

