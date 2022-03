Patrice Lagisquet (sélectionneur du Portugal) : "Si je continue, c'est pour m'inscrire sur la durée"

Le sélectionneur du Portugal, Patrice Lagisquet, évoque la déception après la défaite en Espagne dimanche 13 mars qui devrait, sauf surprise, éliminer le Portugal de la course à la qualification au Mondial de rugby 2023 en France et parle de la suite qu'il envisage avec Os Lobos.

Un vainqueur et un vaincu, c'est la dure loi du sport. Dimanche, l'Espagne en battant le Portugal (33-28)s'est qualifié pour la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Il y a la joie de Manuel Ordas, Guillaume Gouet, les joueurs de l'Aviron Bayonnais, Mathieu Belie aussi (SJLO) qu'on a entendu sur France Bleu Pays Basque. Et il y a la déception de Patrice Lagisquet. L'ancien entraîneur du Biarritz Olympique, est sélectionneur du Portugal depuis l'été 2019. Il était l'invité de 100% Rugby ce mardi 15 mars.

"C'est une déconvenue parce qu'on avait montré une belle progression en deux ans. On espérait pouvoir lutter pour cette qualification et c'est vrai que les joueurs étaient très déçus. Très honnêtement, si on avait gardé le groupe qu'on avait contre le Japon au mois de novembre, je pense qu'on aurait pas été loin du compte. Entre les blessures, les absences et le covid, etc. On n'a pas passé une seule semaine sans perdre deux à trois joueurs, pas simple de trouver de la stabilité."

"Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, je ne sais pas. Je vais y réfléchir tranquillement. Normalement, ma mission se poursuit jusqu'au Tournoi 2023, le président m'a déjà demandé de continuer, mais je n'ai pas envie de continuer pour juste quelques matchs. Si je continue, c'est pour essayer de m'inscrire sur la durée, pour essayer de transmettre quelque chose. Il y a un très bon potentiel de jeunes joueurs qui sont vraiment très intéressants pour l'avenir. Et j'aimerais bien aider la Fédération portugaise à construire un groupe qui pourra envisager de jouer une qualification dans quatre ans."

Pour écouter l'interview complète de Patrice Lagisquet, c'est ICI.