Patrick Arlettaz (USAP) : "Bayonne est un exemple à suivre"

L'USAP et Bayonne sont deux équipes en forme en ce moment mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Les Catalans ont besoin de gagner pour rester dans la course au maintien. Bayonne qui avait cet objectif de maintien en début de saison envisage désormais la qualification.

Après sa belle victoire contre Pau, l'USAP et son manager Patrick Arlettaz espèrent renouveler cette grosse prestation : "On joue une très grosse équipe et il va nous falloir mettre tous les ingrédients pour pouvoir la battre. Les Bayonnais méritent d'être où ils en sont, ils font une très belle saison, tout le monde le dit et a raison, les arbitres aussi pensent qu'ils font une belle saison. Il faut les recevoir avec tout le respect qu'on peut avoir pour une équipe du Top 6 et se dire que nous ne sommes pas à ce niveau pour l'instant et pour être à ce niveau il faut qu'on soit à 110% de ce qu'on peut faire".

Patrick Arlettaz est admiratif du parcours de Bayonne mais non sans adresser une petite pique aux Basques en faisant référence à quelques faits de jeu et d'arbitrage lors des derniers matchs des Basques, notamment contre le Stade Français et Castres.

"Bayonne n'a pas eu un milliardaire qui est arrivé d'un coup"

L'USAP et Bayonne sont deux clubs avec une forte identité, deux places fortes historiques du rugby mais qui ne jouent plus les premiers rôles depuis plus de 10 ans. Patrick Arlettaz envie le club basque sur son évolution récente et ses infrastructures qui se sont développées. L'Aviron s'est doté d'un centre d'entraînement moderne alors que l'USAP attend le sien, le stade Jean-Dauger a été modernisé alors qu'Aimé-Giral attend les financements pour réaliser sa mue.

Ce que l'USAP espère depuis plusieurs années, Bayonne l'a réalisé et se donne le droit de regarder vers l'avenir : "Ils n'ont pas qu'une dynamique sportive, ils ont une dynamique de club et l'un va avec l'autre. C'est un exemple à suivre et c'est un exemple qui nous ressemble, qu'on peut attraper. Il n'y a pas eu un milliardaire qui est arrivé d'un coup avec du pognon à ne plus savoir qu'en faire et qui a inondé le club. Tout s'est construit collectivement avec les collectivités, avec le président du club, avec l'ensemble des supporters. Oui, c'est un exemple à suivre sur ce point-là et sur le plan sportif, sur ces deux plans ils font mieux que nous à l'heure actuelle donc Bayonne est un exemple à suivre."