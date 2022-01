Patrick Arlettaz (USAP) : "C'est désagréable d'en prendre autant"

Comme redouté, l'USAP a subi une sévère défaite en Angleterre. Déjà menés 35 à 12 à la pause, les Catalans ont chuté 68 à 19 sur le terrain de Gloucester. Ce n'est pas la défaite qui va changer la saison de l'USAP, loin de là, mais c'est toujours gênant de prendre une telle déculottée, l'entraîneur Patrick Arlettaz ne s'en cache pas une semaine avant de recevoir Lyon en Top 14.

Est-ce qu'une défaite aussi large fait mal aux têtes ?

C'est toujours très désagréable d'en prendre autant. Plus que le score en lui-même, on a été dépassés en terme de vitesse, de replacement, de jeu sans ballon. Quand on avait le ballon, on a été stériles sauf sur nos mauls. Il y a trop peu de choses à retenir sur ce match là. Bien sûr, l'équipe était remaniée et on avait plus d'objectifs individuels que collectifs mais c'est bien évidemment une défaite qui fait mal.

Quand on se porte ce maillot, prendre 70 points ce n'est pas agréable. Il faut s'en servir et tirer les enseignements. Il y a plein de choses à travailler mais on ne va pas se mettre la tête à l'envers. Cette compétition n'était pas l'objectif du club mais quelque soit l'objectif, en prendre 70 ça fait tache. La seule chose à faire maintenant c'est de se taire pour rendre une autre copie dans le championnat qui compte pour le club.

Face à une équipe de la qualité de Gloucester, l'USAP n'était-elle pas du tout en possibilité de lutter ?

Il y a beaucoup de différences avec une équipe comme ça. Gloucester est quatrième de son championnat et joue à bloc. Et puis, il y a trop de choses sur lesquelles on peut être bien meilleurs que ce qu'on a été sur ce match. Que la différence se fasse face à cette équipe qui a un gros effectif et qui fait de cette compétition un objectif, je veux bien mais il y a plein de choses qu'on aurait dû mieux faire.

Le seul avantage de ce match, comme le précédent, aura été de gérer l'effectif...

C'était le but, il fallait se servir de ces deux matchs de coupe d'Europe pour régénérer certains, en faire jouer d'autres. C'est la meilleure façon pour se préparer au match contre Lyon qui reste l'objectif majeur puis contre Toulouse qui va arriver ensuite. Mais, Lyon et Toulouse, ce sera du niveau de Gloucester et même si ce ne sera pas sur synthétique, j'espère qu'on rendra une meilleure copie. Ca nous remet un peu les pieds sur terre, on en n'avait pas forcément besoin. On a gagné à Biarritz, c'était bien, mais le championnat est très loin d'être terminé. On touche du doigt le très très haut niveau et sur ce match on n'était pas invités.

Quel regard portez-vous sur la première prestation de Brayden Williame ?

Il manque bien évidemment de repères et là ça allait très vite donc il a été en difficulté mais on ne va pas lui en tenir rigueur. On voulait le voir, on voulait qu'il joue 80 minutes mais il parfait son apprentissage à 15. Il a des qualités et du caractère. L'équipe entière était en difficulté donc lui avec moins de repères l'a forcément été aussi.

Et quel regard portez-vous aussi sur la nouvelle bonne rentrée de Victor Montgaillard ?

Victor fait une très bonne rentrée mais lui est dans les standards du haut niveau, il a l'habitude de jouer avec les moins de 20. Quand ça joue rapidement, ça lui va. C'est quand c'est plus lent que ça devient contreproductif pour lui. Physiquement, il faut qu'il travaille mais quand c'est comme ça et qu'il faut être très vite dans son replacement dans la création, on sait qu'il est performant.