Patrick Arlettaz (USAP) : "De grandes chances que je me déconnecte du rugby mais je ne suis pas encore parti"

Depuis l 'annonce qu'il avait faite sur Canal + , Patrick Arlettaz n'avait pas évoqué en détails son futur départ de l'USAP. Invité de France Bleu Roussillon dans l'émission 100% USAP il a expliqué que sa décision avait été prise dès la fin de saison dernière : "Ca fait sept ans que je suis là et je ne suis pas carriériste, j'avais envie de décider tout seul et j'ai décidé qu'il était temps de partir. J'adore ce club et d'être aux responsabilités à l'USAP est un plaisir immense mais j'estime que pour le club il est temps de passer à autre chose."

Les joueurs avaient affiché leur soutien au staff, et donc à Patrick Arlettaz, début janvier, et c'est aussi à ce moment que le manager leur a confirmé son intention de partir à la fin de saison : "Il me semblait que d'être sincère avec les joueurs était bien et naturel. On a eu une discussion avec eux puisqu'ils ont dit qu'ils avaient envie de continuer avec nous, avec ce staff. Je leur ai dit que c'était d'accord mais jusqu'à la fin de l'année."

Le défi du staff et des joueurs reste important avec ce maintien à assurer. Depuis cette mise au point du vestiaire qui a porté ses fruits avec quatre victoires en cinq match, l'USAP s'est totalement relancée dans la course au maintien. Cet objectif reste une obsession pour Patrick Arlettaz.

Quant à l'après USAP, si les supporters commencent à manifester leur envie de voir Patrick Arlettaz rester non loin de du club, il faudra visiblement et certainement s'attendre à la voir prendre du recul : "Il y a de grandes chances que je me déconnecte du rugby pendant un petit moment. Bien sûr, il ne faut jamais promettre, parce que j'adore ça, mais un petit moment de déconnexion me fera du bien.

Mais, je ne suis pas encore parti et même pas à moitié. On a une mission à remplir et ce que je vais faire après, je sais juste que je serai très heureux, ça c'est sûr et certain parce que je sais ce qui m'entoure à la maison. Pour le reste on verra mais ce n'est pas ma priorité aujourd'hui, ma priorité est de finir le boulot avec l'USAP et qu'on se maintienne en Top 14."

Patrick Arlettaz reste pleinement concentré sur le sportif et l'objectif du maintien de l'USAP. Il ne souhaite pas s'étendre sur le profil et encore moins sur le nom de son potentiel successeur. Un nouveau manager qui devra être vite désigné pour aussi finaliser les recrutements pour la saison prochaine.

