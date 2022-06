Patrick Arlettaz (USAP) : "Envoyez l'enregistrement de notre match au Stade Français"

Durant la semaine dernière, Patrick Arlettaz espérait ne pas être un "doux rêveur" en ne doutant pas que le Stade Français jouerait le coup à fond contre Brive malgré l'absence d'enjeu pour le club parisien.

Le suspense n'a finalement pas duré à Jean-Bouin ce dimanche soir. Le score a été serré jusqu'en fin de première mi-temps, puis les Corréziens se sont envolés. Dans le même temps, les Catalans réalisaient une grande performance contre Bordeaux qui, lui, jouait sa qualification pour une demi-finale.

L'USAP, voyant comment les choses tournaient, a procédé à un coaching différent en deuxième mi-temps en vue de l'access match, mais pour autant, l'intensité n'a pas changé, et le club catalan a quand même redoublé d'efforts pour arracher cette victoire qu'elle savait désormais sans effet.

Le coup de gueule de Patrick Arlettaz

L'entraîneur de l'USAP, Patrick Arlettaz, n'hésite pas à faire le parallèle entre l'attitude de ses joueurs et celles du Stade Français : "Vous vous foutez de notre gueule quand on parle d'aventure humaine. Force est de constater qu'il y en a une quand vous savez qu'à vingt minutes de la fin cette victoire ne sert à rien et que vous aurez un match la semaine d'après. Vous tenez le score et vous vous faites une fierté de gagner alors que vous savez que la semaine suivante vous aurez un match hyper dur, mais vous le faites quand même".

"Quand on a le premier budget de France et qu'on ne se qualifie pas, on comprend pourquoi aujourd'hui."

"Si vous avez enregistré le match, envoyez-le au Stade Français, ça va leur faire du bien je pense poursuit Patrick Arlettaz. Ces valeurs là on les a ! Mes joueurs ont ces valeurs là ! Vous m'avez posé la question cette semaine si je pensais que le Stade Français allait jouer le jeu. Naïvement, connement, je pensais que oui et puis j'ai entendu le Stade Français dire qu'il allait faire le job et qu'on devait faire le nôtre. On l'a fait. Quand on a le premier budget de France et qu'on ne se qualifie pas, aujourd'hui on comprend pourquoi."

L'USAP jouera son maintien dimanche 12 juin

L'USAP jouera son maintien sur un match à Mont-de-Marsan, dimanche prochain. Après son coup de gueule, l'entraîneur de l'USAP a rajouté un trait d'humour : "Aucun club de Top 14 ne l'a fait, on va regarder la finale de Marseille en foot il y a trente ans et on va essayer d'être à jamais les premiers."