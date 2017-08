Patrick Arlettaz (USAP) : "On a gagné une semaine ou deux de préparation"

L'USAP n'a pas manqué son premier rendez-vous de la saison (victoire 24-12 contre le Stade Français). L'entraîneur Patrick Arlettaz revient sur cette prestation, les attentes du public et les performances des recrues et des jeunes.

France Bleu Roussillon : Quel bilan tirez-vous de ce premier match de préparation ?

Patrick Arlettaz : Je suis satisfait. C'est un match sur lequel on va pouvoir travailler. Je ne voulais pas qu'on prenne ce match comme amical dans l'engagement et la volonté de produire. C'était un test pour savoir ce qu'on a encore à travailler, sur quoi on est en retard ou sur ce qui marche relativement bien. Je dois féliciter tous les joueurs car tout le monde a répondu présent que ce soit les pros ou les jeunes. Tout le monde a bataillé et joué à 100% en respectant en plus le jeu qu'on veut produire. C'est riche d'enseignements et on va pouvoir enfin travailler sur des vidéos par rapport à une opposition réelle. Mine de rien sur ce match, on a gagné un semaine ou deux de préparation, c'est souvent comme ça pour les matchs amicaux quand ils sont pris par le bon bout.

FBR : Le match a en plus été bien tenu du début à la fin, alors que ces matchs de préparation peuvent souvent être décousus par moments...

PA : Oui ça a été sérieux de bout en bout car tout le monde s'est impliqué à 100%. On a changé toute l'équipe aussi à la mi-temps donc c'est plus facile. Il n'y a qu'à être concentré quarante minutes donc c'est plus facile, contre Bayonne ce ne sera pas possible ! Je fais un peu le rabat-joie mais je suis très satisfait. Satisfait aussi car à vingt minutes de la fin, on a un peu changé d'objectif. Le gain du match n'était pas un objectif mais compte tenu de notre prestation on s'est dit qu'on pouvait accélérer les choses et viser la gagne. Donc, je suis content car sur ces vingt dernières minutes on a continué de produire du jeu tout en étant plus pragmatique que ce qu'on avait été durant soixante minutes.

"On n'a pas une grande quantité mais on a la qualité, chacun sait qu'il va falloir être performant pour gagner sa place"

FBR : On a senti beaucoup d'attentes autour de cette équipe dans le public, quel regard portez-vous sur l'ambiance du soir ?

PA : L'attente n'est pas une surprise car on nous l'annonce depuis un moment et puis je circule un peu en Catalogne donc je sens bien qu'il y a de l'attente. Après, je sais à quel point le public catalan peut être très très dur quand il est déçu donc à nous de faire le job pour qu'il ne le soit pas.

FBR : Quel est votre sentiment sur les prestations de certaines recrues ce soir, et notamment sur les bonnes premières apparitions de Sione Tau et Jacques-Louis Potgieter ?

PA : Ils ne sont pas perdus ! C'est facile pour eux car ils sont bien entourés par 27 mecs qui savent ce que j'attends d'eux. C'est plus simple mais eux aussi ont fait les efforts qu'il fallait car ils ont envie de batailler cette saison. Ils savent qu'ils sont dans un effectif de qualité même si en nombre on est un peu réduit, c'est toujours la difficulté de notre saison. On n'a pas une grande quantité mais on a de la qualité et chacun sait que pour gagner sa place ça va être difficile et qu'il va falloir être performant.

C'est vrai que Sione Tau, Jacques-Louis Potgieter mais aussi Berend Botha et Yassin Boutemmani, on n'a pas senti qu'ils étaient perdus dans ce système. Il y avait du liant et c'est une autre satisfaction.

FBR : Et les jeunes aussi ont bien tiré leur épingle du jeu...

PA : Ca je le savais. Ils ont été bons mais je savais qu'ils allaient être bons. Ce n'est pas une surprise.

FBR : Que représentera le prochain match contre le Leinster ?

PA : Ce sera une marche supplémentaire, ça a été voulu comme ça. On sait que le Stade Français est en début de préparation et est peut-être un peu à la bourre aussi. Le Leinster sera plus prêt avec plus de vitesse et d'autres problématiques que celles des Parisiens. Ca doit nous servir à monter en puissance. Il y a des joueurs qui vont devoir jouer un peu plus que quarante minutes. Si on prend ce match avec autant de sérieux, et encore une fois quelque soit le résultat, ça devrait nous mettre dans les meilleures conditions pour être en capacité de battre Bayonne car ça reste l'objectif majeur de notre préparation.