Perpignan, France

France Bleu Roussillon : C'est une étape importante dans la saison de l'Usap. Quelle est votre réaction après cette qualification officielle en demi-finale ?

Patrick Arlettaz : Il y a de la satisfaction. Comme on avait dit en début de saison, le premier objectif du club était de retrouver les phases finales. On voulait les aborder dans les meilleures conditions en étant classé le mieux possible, c'était l'objectif interne. C'est donc une pleine satisfaction, on ne pouvait pas faire mieux pour aborder ces phases finales. Les joueurs ont su faire tous les efforts nécessaires, je suis content pour eux et pour le staff. Je suis fier de ce qu'ont fait les joueurs depuis le début de saison.

FBR : Surtout une qualification acquise à deux journées de la fin, c'est une belle performance...

PA : Je suis content car les joueurs n'ont jamais grillé les étapes cette saison. Ils n'ont jamais considéré quoi que ce soit comme acquis et rien n'a jamais été facile. Tout le monde y a cru tout le temps malgré les péripéties, que ce soit les blessures ou les baisses de régime. Finalement, on s'est très peu rendu compte de notre position. On a toujours eu la tête dans le guidon et, ce dimanche après-midi, c'est comme si quelqu'un était venu nous taper sur l'épaule en nous disant de regarder derrière et en effet tout le monde est un peu derrière. C'est une grosse satisfaction.

"Un problème agréable se pose d'ici la demi-finale"

FBR : Désormais, il y a cinq semaines avant cette demi-finale avec deux week-ends de repos et deux matchs sans pression majeure (Mont-de-Marsan et Carcassonne). Comment allez-vous gérer ça ?

PA : C'est à la fois un problème et c'est à la fois agréable. On a deux matchs sans pression en termes de résultat mais la pression reste constante parce que, tout ce qu'on va perdre ou ce qu'on ne va pas emmagasiner pendant ces deux matchs, ce sont des choses qui nous manqueront pendant les phases finales.

Je parle de confiance, de rythme, d'engagement, de combat, de réglages. On ne peut pas couper pendant un mois et espérer être performant sur la demi-finale. Il y a deux matchs à aborder sérieusement en ménageant certains joueurs et en donnant du temps de jeu à tout le monde. Il faut garder une cohésion collective par rapport au jeu qu'on veut pratiquer et qui, on l'espère, va nous faire gagner.

Joueurs et supporters vont pouvoir encore communier - Zebulon Nog

FBR : La demi-finale est acquise. Maintenant il y a forcément un objectif au-dessus à se fixer...

PA : Je ne voulais pas parler de demi-finale à domicile car c'était un objectif un peu haut pour moi mais tout en l'ayant dans un coin de la tête, les joueurs aussi. Maintenant, on est en demi-finale. On ne la jouera pas pour la perdre et si on est en finale, ce sera pareil. Il faut se donner tous les moyens pour pouvoir remporter cette demi.

FBR : Et puis, au-delà du sportif, on suppose que vous êtes ravis à l'idée de la grande fête qu'il y aura à Aimé-Giral ce jour-là ?

PA : Ravi, oui. Je suis ravi pour les joueurs car ils le méritent, l'année a été compliquée. Ils méritent cette reconnaissance. Ils sont récompensés par le classement et par le fait de vivre un événement pareil à Aimé-Giral. Je suis content pour les supporters, ça va être une belle communion. Cette équipe mérite de la reconnaissance et quelle meilleure reconnaissance que de faire une demi à Aimé-Giral avec tous les supporters peints en sang-et-or ? Il nous tarde tous de la vivre, de croquer dedans et il nous tarde tous de la gagner.