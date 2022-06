Patrick Arlettaz (USAP) : "On ne peut pas continuer de s'entraîner dans un camping une étoile"

A peine le maintien en Top 14 décroché, l'entraîneur Patrick Arlettaz a poussé un coup de gueule et en appelle aux collectivités pour aider l'USAP sinon c'est la redescente en PRO D2 assurée si rien n'est fait !

Le club catalan a assuré son maintien pour la saison prochaine en s'imposant 41 à 16 sur le terrain de Mont-de-Marsan. Après deux matchs à guichets fermés à Aimé-Giral puis en ayant déplacé plus de 3.000 supporters dans les Landes, l'USAP a montré qu'elle mobilisait encore du monde quand elle gagnait.

A chaud dès la fin du match, l'entraîneur usapiste a fait le point sur la situation de l'USAP. Si le sportif tient bon depuis quelques années, l'avenir du club est incertain si rien ne bouge au plus vite en terme d'infrastructures.

"C'est un message pour nos institutions : II faut qu'on nous aide !"

"Je veux vraiment que ce soit un message, ce soir, il y a deux ou trois enseignements à tirer de cette saison. Ce sera encore plus dur la saison prochaine car il faudra confirmer. Maintenant qu'on a vécu cette finale d'access, il faut tout faire pour ne plus jamais la revivre et quand je dis ça bien évidemment je ne parle pas de finir 14e.

Et ensuite, c'est un message pour nos institutions. On connaît tous notre budget, on est à fond. On n'a pas beaucoup de marge. En ce qui concerne les joueurs, en terme de don de soir, d'investissement et d'amour du club, on ne peut pas faire beaucoup plus.

Quand on voit le stade contre Bordeaux, on ne peut pas faire beaucoup plus. Par contre, on ne peut pas continuer de s'entraîner dans un camping une étoile, d'avoir un vestiaire qui date de 1998, d'avoir les espoirs qui sont dans un centre de formation qui est quasiment classé comme insalubre, ça ne va pas pouvoir continuer ! Il faut qu'on nous aide.

Il ne faudrait pas que les joueurs fassent tout, que le public fasse tout, que le président fasse ce qu'il peut avec ses moyens et qu'on redescende en PRO D2 parce qu'on ne nous a pas aidés. Je parle des installations, je ne parle pas d'acheter des stars ou de doubler le budget, je ne rêve pas. Par contre, il y a un minimum, il faut nous aider.

"On doit dire aux joueurs de faire attention où ils mettent les pieds !"

Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant car c'est le sportif qui doit passer devant, ceux qui doivent passer devant ce sont les supporters puis c'est le président. Mais quand tout le monde passe devant mais que le lundi ont doit encore dire aux joueurs de faire attention où ils mettent les pieds sinon ils vont s'enfoncer dans le plancher. Ca suffit, ça va maintenant. A un moment donné, il faut nous aider et en plus je pense qu'on le mérite.

On supporte d'être les pauvres en terme de budget mais d'être les pauvres sur tout alors qu'on a ce public fabuleux, ce groupe fabuleux et ce club fabuleux, là ça suffit ! Ca va finir par nous coûter, c'est sûr et certain, on ne pourra pas toujours tirer sur la corde comme on le fait depuis 5 ou 6 ans."