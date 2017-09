Patrick Arlettaz (USAP) : "On pense qu'on mérite d'avoir plus de monde au stade"

L'USAP a une nouvelle fois brillé à domicile en battant Montauban 30 à 6. Aimé Giral reste la meilleure affluence de PRO D2 mais l'entraîneur Patrick Arlettaz a avoué être déçu par l'affluence au stade compte tenu de la prestation de son équipe en ce début de saison.

Tout va bien à l'USAP ! Et ça, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. L'USAP est première de PRO D2 (à égalité avec Colomiers) après sa victoire 30 à 6 contre Montauban. En trois matchs, les supporters catalans ont vu trois bonus offensifs et pas moins de 17 essais inscrits par les leurs pour seulement un seul encaissé !

Après cette victoire contre Montauban, Patrick Arlettaz n'était agacé que par une seule chose : l'affluence au stade ! D'un certain côté, c'est un paradoxe puisque Aimé Giral reste la meilleure affluence du championnat mais d'un autre côté, il est vrai que compte tenu des prestations catalanes en ce moment et de l'affiche de ce dimanche, 9.000 spectateurs ce n'est pas énorme. Cependant, quasiment tous les clubs de PRO D2 rêveraient d'observer cette affluence une ou deux fois dans la saison.

Si les supporters usapistes impressionnent par leur capacité à se déplacer et en plus à mettre l'ambiance lors des matchs à l'extérieur, pour l'instant à Aimé-Giral, l'USAP ne compte que sur son noyau dur de supporters habituels. L'ambiance est clairement au rendez-vous mais cette équipe n'a pas encore réussi à faire revenir un peu plus de monde. En conférence de presse, Patrick Arlettaz ne s'est pas gêné pour envoyer un message aux absents.

"Les joueurs méritaient un stade plus rempli que ça" Patrick Arlettaz

"Il n'y avait pas trop de monde. Il y avait une belle ambiance, ça c'est vrai mais on s'attendait sincèrement à voir plus de monde. On pensait mériter un petit peu plus de monde au stade. Pour moi, c'est la seule petite déception de ce dimanche. Je le redis je ne suis pas déçu par l'ambiance car les 9.000 qui étaient là, on voit bien que ce sont des personnes qui croient au projet et qui poussent derrière l'USAP.

On s'attendait à plus de monde après notre début de saison et notamment notre victoire à Carcassonne. Les joueurs méritaient un stade plus rempli que ça. Apparemment, on ne le mérite pas encore complètement. On va continuer de travailler, je trouve quand même qu'on a fait une bonne prestation aujourd’hui et c'est dommage pour ceux qui ne sont pas venus. J'ai l'impression que ces gens se seraient régalés, moi je me suis régalé en tout cas, j'ai passé un bon match. Avis aux absents ! Venez vite parce qu'un train est en train de partir et ce serait bête de ne le prendre qu'à Noël, c'est con de louper la moitié de la saison."

Ce qu'il y a de fantastique c'est que dimanche prochain, les supporters usapistes vont encore impressionner le monde du rugby en déplaçant une immense colonie de fans à Béziers. Le prochain match à domicile se jouera le jeudi 5 octobre, un jour de la semaine que n'affectionne pas vraiment le public catalan et contre une équipe, sur le papier, moins reluisante que Montauban : Dax.