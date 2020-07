Pau : le stade du hameau se donne une nouvelle pelouse "tout temps"

Le stade du Hameau va devoir accueillir du TOP 14 et du foot de ligue 2 cette saison. Il a besoin d'une pelouse "moquette". Pour en finir avec le cloaque habituel, on pose une pelouse en herbe "tuftée" de fibres de nylon

Au stade du hameau on fait du tuftage. C'est le mot un peu barbare pour parler de la nouvelle pelouse. Un terrain naturel mais "renforcé" par une trame en plastique pour le stabiliser. La ville de Pau investit pour régler un problème récurant afin d'accueillir en même temps la Section Paloise et le PAU FC.

Faire table rase du passé

Même pour le rugby la pelouse du hameau était indigne du haut niveau, surtout l'hiver. La perspective d'accueillir aussi la ligue 2 de football a rendu cet investissement indispensable. On est reparti d'une couche de sable, légèrement enrichi sur le dessus. On a semé de la pelouse il y a environ trois semaines. Et maintenant il y a ces deux machines qui enfoncent tous les deux centimètres une fibre de Nylon à 18 centimètres de profondeur. Cette fibre va servir de tuteur à la plante en quelque sorte. Les deux machines vont tourner sans discontinuer pendant 10 jours et 10 nuits. Elles avancent à 12,5 m2 à l'heure.

Premier match sur cette nouvelle pelouse pour la Section le 27 août, un match amical. Le Pau FC y jouera deux jours plus tard, le premier test grandeur nature.

à lire aussi Pau FC : le projet d'agrandissement du stade présenté