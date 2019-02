Pau : Le XV de France des moins de 20 ans cartonne l'Écosse au stade du Hameau (42-27)

Pau, France

Face à plus de 16.000 supporters pour les pousser, les Bleuets ont parfaitement rempli leur mission, à savoir l'emporter avec le bonus face à des Écossais souvent dépassés mais vaillants. Les joueurs de Sébastien Piqueronies conservent ainsi la deuxième place dans ce Tournoi, et peuvent toujours croire en la victoire finale.

Pinto pour lancer la fête

Le XV de France des moins de 20 ans, fidèle à ses principes et aux ambitions déclarées à envoyé énormément de jeu, n'hésitant pas à relancer de très loin. Comme il l'avait rêvé avant ce match, c'est Vincent Pinto qui a le premier franchi la ligne d'en-but pour mettre les siens sur de bons rails. Et après, malgré un peu de déchet, les Bleuets ont bien enchaîné marquer deux essais de plus et coller un 21-0 à leurs adversaires en moins d'une demi-heure.

Peut-être ont ils même pensé passer une soirée tranquille, sauf qu'à cause d'une certaine indiscipline (5 pénalités concédées en première période) et d'un réveil tout de même des Écossais, ces derniers ont aussi inscrit trois essais avant la pause pour maintenir le suspense (21-17).

Barka entre juste avant la pause

Juste avant la mi-temps, Rayne Barka, l'autre pensionnaire du centre de formation de la Section Paloise présent dans le groupe France a fait son entrée sur la pelouse à la place de Pierre Jutge, blessé. Avec la sortie également du 2e ligne Thomas Lavault, capitaine au coup d'envoi, c'est Pinto qui a récupéré le capitanat en deuxième période. Sauf que cette deuxième période a démarré aussi mal que la première s'était terminé avec un quatrième essai écossais, pour la première fois devant (21-22).

Mais la France, plus forte notamment devant, a repris l'avantage sur un bon ballon poté emmené dans l'en-but par le surpuissant Jordan Joseph. Toujours aussi joueurs, les Bleuets sont récompensés après une pénalité jouée rapidement par Germain Baptiste pour un essai tout en force de Moefana (35-22 à la 63e).

Sauf que les U20 vont à nouveau craquer et encaisser un cinquième essai sur une mêlée enfoncée... Mais les Écossais, plus indisciplinés qu'en première mi-temps, ne réussiront pas un improbable retour, encaissant même un dernier essai sur penaltouche un nouvelle fois par Joseph.

Les points

France : 6 essais de Pinto (6e), Eglaine (13e), Favre (27e), Joseph (51e, 80e), Moefana (62e) ; 6 transformations de Smaïli (6e, 14e, 28e, 51e, 62e, 80e).

Écosse : 5 essais de Blain (32e, 46e), Thompson (34e), MacCallum (40e), collectif (65e) ; 1 transformation de Thompson (40e).

Le classement après la 3e journée