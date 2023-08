Paul Costes "veut se faire sa place" au Stade Toulousain

Paul Costes, 20 ans, commence à prendre de l'épaisseur au Stade Toulousain. Après avoir connu quelques feuilles la saison dernière, il pourrait bien devenir un titulaire en puissance dans cet effectif. Tout sourire, de manière posée et ambitieuse, il évoque ses dernières semaines et la suite à venir.

France Bleu Occitanie : Paul, c'était ton retour. Comment tu t'es senti ?

Paul Costes : J'ai eu le temps de me remettre en forme. Les vacances et la reprise ont été calculées pour que j'arrive en meilleure forme sur ce match. Je me suis bien senti, j'espère que ce sera pareil pour la suite.

On arrive à basculer après ce bel été en bleu ?

J'ai profité comme il fallait avec tous les coéquipiers. Maintenant, c'est derrière moi. Cela fera de bons souvenirs quand on en reparlera dans cinq ou dix ans. L'objectif n'est plus là, il y en a de nouveaux. Si je bascule pas rapidement, ça va me causer des soucis. J'essaie de vite switcher pour faire les meilleures performances.

Tu peux nous raconter cette Coupe du monde et ce sacre un 14 juillet ?

C'est indescriptible. Même deux ou trois semaines après, on a du mal à mettre des mots dessus. Les émotions étaient là et elles resteront. C'est le pouvoir de la Coupe du Monde. Maintenant, ça reste les jeunes... On est tous très fiers en tout cas.

Parlons du Stade. Vous vous sentez prêts à attaquer la saison ?

On avait un gros effectif, ce qui a permis à tout le monde de toucher ce haut niveau. On a repris du rythme. Comme c'est tout le groupe de l'entraînement, tout le monde se fait bosser à la même intensité. Bayonne sera un bon test pour savoir on est en forme après le titre de l'an dernier. On espère que oui et en tout cas on se met dans les meilleures dispositions pour faire un coup à Bayonne.

Avec 17 internationaux en moins, il y a de vraies opportunités pour les jeunes...

Il faut arriver à être au niveau. On essaie d'ajouter notre pierre à l'édifice du mieux possible. Nous les jeunes, on va tous se pousser vers le haut pour grapiller des minutes, faire le plus de matches. Moi je veux gratter le maximum de feuilles, faire de bonnes performances. L'objectif il est là : faire ma place à Toulouse.