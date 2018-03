Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby et ancien président de l'Usap, était l'invité de France Bleu Roussillon, mardi 20 mars. Il est revenu sur les chances du club de monter en Top 14 et sur le bilan de Jacques Brunel, sélectionneur du XV de France, après le Tournoi des Six Nations.

Perpignan, France

Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby et ancien président du club de rugby perpignanais, l'Usap, était l'invité de France Bleu Roussillon, mardi 20 mars. L'occasion pour lui de s'exprimer sur les chances qu'a l'Usap de monter en Top 14 à la fin de la saison et sur le bilan de Jacques Brunel en tant que sélectionneur du XV de France, trois jours après la fin du Tournoi des Six Nations.

C'est le moment

Paul Goze en est convaincu : l'Usap est capable de gagner son ticket pour le Top 14 à la fin de la saison. "C'est une année où il y a une opportunité extrêmement importante de monter. Il ne faut pas la galvauder. C'est le moment", affirme-t-il. Cependant, l'Usap n'a aucune certitude d'intégrer la première division du rugby français alors qu'elle est en tête du classement à trois journées de la fin. En effet, cette année, toutes les équipes jouent des phases finales pour la montée, y compris l'équipe qui est sur la plus haute marche du podium à la fin du championnat régulier. Cette réforme, Paul Goze l'a lui-même proposée à la LNR et il la défend : "Elle a été faite pour augmenter l'intérêt des phases finales." Cela permet selon lui de calquer la Pro D2 sur le modèle du Top 14. Il refuse d'y voir un frein pour les rugbymen perpignanais. "L'Usap a une équipe qui doit monter en Top 14 cette année et ce n'est pas le fait de faire ces phases finales qui devrait l'en empêcher."

Mais l'incertitude de la montée rend la tâche difficile pour les dirigeants de l'Usap. Ils doivent en effet envisager la possibilité de la montée et donc celle d'un budget et d'un recrutement beaucoup plus importants. Pas de quoi inquiéter Paul Goze pour autant. "Les dirigeants doivent déjà anticiper ce genre de situation, préparer des budgets aussi bien pour le Top 14 que pour la Pro D2 et je pense que tout ça peut s'anticiper dès maintenant." L'Usap devra pourtant gérer les cordons de la bourse de manière intelligente si le club intègre le Top 14. Les sang et or pourraient effectivement se retrouver avec l'un des budgets les moins importants de cette division. "Vous avez des équipes qui, avec des budgets relativement peu conséquents, arrivent à se maintenir", répond Paul Goze. "Le jeu sera celui-là. Dans un premier temps, se maintenir en Top 14 avec un budget relativement bas mais je pense qu'il faut déjà assurer la montée avant de se voir dans la perspective du maintien."

Avec Brunel, "le XV de France a retrouvé le plaisir de jouer"

Alors que l'équipe de France masculine de rugby vient de terminer le Tournoi des Six Nations a la quatrième place, Paul Goze est plutôt satisfait de la performance des Bleus. "Le XV de France a retrouvé le plaisir de jouer et une défense extrêmement hermétique. C'est de bon aloi pour le futur. L'équipe de France a recollé au peloton de tête des clubs alors qu'elle paraissait, quelques mois en arrière, avoir décroché." Le travail de Jacques Brunel a payé, d'après lui. "Il reste calme et serein en toute circonstance et je pense que l'équipe de France a besoin de cela", assure-t-il tout en saluant le fait que l'ancien entraîneur de l'UBB a su redonner de la confiance aux rugbymen français.

De quoi le rendre optimiste pour la suite de l'aventure. "Je pense qu'on a fait un tournoi honorable. Il faut faire une très belle coupe du monde 2019, être dans les quatre premiers pour pouvoir prétendre à gagner celle de 2023 en France." Une perspective pas du tout impossible pour l'ancien président de l'Usap : "Je pense que nous avons un potentiel de joueurs qui devrait nous permettre d'atteindre cet objectif."