Paul Goze, patron de la LNR, "farouche" opposant au Top 12 qui signerait "l’appauvrissement" du rugby

Didier Lacroix évoque un possible Top 12 pour sortir le rugby de la crise et éviter les doublons. Très mauvaise idée en ce moment lui répond le président de la Ligue nationale de rugby, Paul Goze.

Depuis des semaines, Didier Lacroix tire la sonnette d’alarme sur les difficultés financières des clubs de rugby de l’élite et notamment du sien, le Stade Toulousain. Et hier, il a avancé une solution : celle d’un Top 12 qui permettrait de créer d’autres compétitions. "Si l’on regarde à côté de chez nous, on voit que les Anglais ont trouvé leur équilibre. Comme chez eux, il faudrait une élite à 12 clubs. Cela libérait quatre ou cinq dates", dit Didier Lacroix.

Surtout pas pendant la crise du Covid

Une solution que repousse totalement le patron de la LNR, la Ligue nationale de Rugby. Le Perpignanais Paul Goze redit qu’il est un opposant total à ce Top 12. Et surtout, pour lui ce serait le pire des moments alors que les clubs ont besoin d’argent, donc de matches à domicile. "Ça n'a aucun rapport avec le problème financier, le Top 12, Top 14 ou Top 16. Au contraire, le fait que vous ayez moins de clubs fera que vous avez moins de matches à domicile et donc moins de recettes. Et donc c’est un appauvrissement de l’élite par rapport au fait qu’il y a moins de matches."

"Jouer le plus de matches possibles"

Alors le président perpignanais fait passer le message à Didier Lacroix : "Je suis un farouche opposant au Top 12. Mais au-delà de mon opposition personnelle, ce n’est pas du tout la bonne période car le jour où on reprendra normalement, bien évidemment que nous aurons besoin de jouer le plus de matches possibles."

Et pour Paul Goze, finalement, l’élite actuelle est bien proportionnée. "Monter à 16 c’est assez peu réaliste, mais descendre à 12 est aussi peu réaliste. Donc le Top 14 est un bon compromis entre les deux."