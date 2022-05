Paul Graou, demi de mêlée du SU Agen, signe avec le Stade Toulousain

Paul Graou s'est engagé avec les Rouge et Noir pour deux saisons. Il arrive d'Agen et retrouvera d'anciens camarades au Stade, comme Antoine Dupont et Anthony Jelonch, qu'il a connus à Auch.

Paul Graou, demi de mêlée du SU Agen s’est engagé avec le Stade Toulousain jusqu’en 2024. Le club l’a officiellement annoncé ce lundi. Le joueur de 24 ans a été l’un des leaders agenais cette saison. Didier Lacroix, le Président du Stade Toulousain le décrit d’ailleurs comme "un garçon talentueux, au caractère affirmé », « qui a réalisé d’excellentes performances sur les terrains de Pro D2".

Paul Graou était arrivé au SUA en 2021.

Des études d’ingénieur en parallèle du rugby

Né et formé à Auch, Paul Graou y a notamment côtoyé Antoine Dupont et Anthony Jelonch qu’il retrouvera sous ses nouvelles couleurs. Paul Graou a confié sa satisfaction au staff du Stade Toulousain : "Pour moi, qui suis originaire du coin, c’est une immense fierté de rejoindre Toulouse. Je suis très excité à l’idée de jouer pour ce club que je considère comme le plus grand d’Europe, d’autant plus que j’y compte quelques bons amis !"

Paul Graou n’intégrera l’affectif du Stade Toulousain qu’à partir de juillet. Il poursuit, parallèlement des études d’ingénieur à l’INSA, formation qu’il est en passe de terminer.