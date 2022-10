Paul Graou enfin disponible au Stade Toulousain : "Ce n'était pas facile à gérer psychologiquement"

Soulagement pour Paul Graou. Victime d'une double fracture de la main lors du seul match amical de l'été avec son nouveau club, le demi de mêlée a lancé sa saison samedi à Bayonne. Il nous raconte.

ⓘ Publicité

Paul, ça doit faire du bien d'enfin jouer...

"Oui enfin ! J'ai enfin pu porter le maillot, j'attendais ça de pied ferme."

Comment tu as vécu ce faux-départ ?

"Ce n'est pas facile à gérer psychologiquement. Quand on arrive dans un club, on a toujours envie de faire ses preuves et on arrive prêt. Physiquement et mentalement. J'ai pris un petit coup sur la tête mais voir les bonnes performances des copains sur le terrain m'a donné de la force pour revenir au plus vite. Je suis content de revenir et j'espère que ça va bien continuer pour le groupe."

Quels objectifs maintenant que tu es apte ?

"L'objectif c'est de gagner un peu de temps de jeu. Essayer de maintenir le niveau de l'équipe en période de doublons. On est beaucoup à avoir à prouver dans cette équipe. On doit tous chercher à donner le meilleur de nous-mêmes et c'est ce qui fera qu'on aura des résultats positifs."

Tu rentres dans un match particulier, où il y a 20 points de retard...

"Il y a eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. On a essayé de rectifier le tir. On arrive à arracher ce bonus défensif en fin de match donc c'est positif."

Pas surpris par les jeunes ?

"Non, ce sont des jeunes qui sont avec les pros depuis un moment. 19 des 23 avaient fait leurs classes au Stade Toulousain, il y a la même fibre du jeu. Ils n'étaient pas dépaysés, voire même décomplexés. Ils ont tous fait une bonne rentrée."