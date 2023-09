Paul Willemse, 2e ligne du Montpellier Rugby blessé ne démarrera pas la Coupe du monde

Le deuxième ligne du XV de France, le Montpelliérain Paul Willemse, s'est blessé à la cuisse. Il faisait partie du groupe des 33 joueurs convoqués pour disputer le Mondial de rugby qui débute vendredi prochain avec France Nouvelle -Zélande. Il sera remplacé par un autre joueur du MHR, Bastien Chalureau, mais Paul Willemse, 30 ans et 31 sélections, reste toutefois dans la liste des dix réservistes susceptibles d'être rappelés dans le groupe en cours de compétition.

Paul Willemse, né à Pretoria (Afrique du Sud), avait déjà raté le Mondial 2019 en raison d'une blessure contractée pendant la préparation. La saison dernière, il n'a disputé que treize rencontres avec le MHR, toutes compétitions confondues, dont neuf comme titulaire, notamment en raison d'une blessure récurrente à une cuisse.

Cette blessure est un nouveau coup dur pour le XV de France après le forfait pour l'ensemble du Mondial 2023 (8 septembre - 28 octobre) du demi d'ouverture Romain Ntamack (rupture du ligament croisé du genou), et les blessures du pilier Cyril Baille (mollet), indisponible pour le début de la compétition, et du centre Jonathan Danty (lésion musculaire à une cuisse), incertain pour le match d'ouverture contre les All Blacks.