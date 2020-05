Pays Basque : Découvrez les poules et calendriers des compétitions fédérales 2020-2021

Le comité directeur de la Fédération Française de Rugby a publié ce vendredi 15 mai la composition des poules des compétitions de Fédérales 2 et 3 masculines et des championnats féminins, ainsi que leurs calendriers prévisionnels et les règlements sportifs. Il faudra attendre pour la Fédérale 1.