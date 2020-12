Pays Basque : pour 2021 les supporters de l'Aviron veulent enfin pouvoir assister à des matchs

Ils n'ont qu'une envie : c'est d'être serrés sur les gradins, de pousser avec leur équipe en mêlée, et de chanter la "Peña Baiona" autour du terrain. Robert Bourdais du groupe de supporters de la Peña Baiona est impatient: "Ce qu'on attend tous, c'est d'abord de pouvoir aller au stade supporter notre équipe et vivre les matchs. L'année 2020 a été très compliquée, on espère que l'année 2021 nous ouvre d'autres perspectives". Christophe Sara, lui est membre du BOC (Bayonnais d'Origine Certifiée), mais il ne dit pas autre chose: "le plus tôt possible en 2021, retrouver notre beau stade et les autres supporters, c'est l'un de nos vœux le plus cher", mais les mordus de l'Aviron admettent que la santé prime et que "il faut prendre son mal en patience".

Une nouvelle tribune

La nouveauté 2021 pour le stade Jean-Dauger, c'est la nouvelle tribune, en cours de construction, les supporters suivent les travaux pas à pas. Robert Bourdais sourit : "J'ai la chance d'habiter dans le quartier, donc je vois son évolution presque tous les jours. Mais _c'est vrai que l'outil va être intéressant_. D'abord il y a eu la réfection de la pelouse, maintenant la nouvelle tribune prend former, et il me tarde d'en prendre possession". Côté sportif, les supporters misent prudemment pour le maintien. Pour l'instant, Bayonne est 9° au classement du Top14, avant d'aller jouer à Castres le 27 décembre.