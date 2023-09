Peato Mauvaka, la Nouvelle-Zélande dans le cœur

Avant de débarquer à l'adolescence au Stade Toulousain, Peato Mauvaka a grandi à Nouméa. De la Nouvelle-Calédonie à la Nouvelle-Zélande, il y n'y a qu'un pas ou presque, et la famille a grandi avec les All Blacks, son papa surtout.

"Mon père enregistrait tous les matches"

Venu au rugby assez tard, il y avait tout de même à la maison pas mal de ballon ovale au programme. Et pour cause, son papa adorait les Blacks. "Mon père était fan. Il avait des cassettes, il enregistrait tous les matches. Pendant les Coupes du monde, il regardait les matches de la Nouvelle-Zélande. Je me souviens qu'en 2011, lors de la finale contre la France, j'étais pour la Nouvelle-Zélande ! Je suivais mon père quoi. Je ne connaissais rien au rugby, mais comme on était proches de l'île, qu'on partait en vacances là-bas... Et puis il y avait le haka. Quand tu ne connais rien, tu supportes la meilleure équipe", sourit Peato Mauvaka.

Un match particulier vendredi

En novembre 2021, Peato Mauvaka avait inscrit un doublé face à ces mêmes Blacks au Stade de France. "Je n'appelle jamais ma famille mais là, j'ai appelé ma mère toute la semaine avant le match. J'étais stressé, se remémore-t-il. J'aurais adoré que mon père soit là..." Ce vendredi, il devrait une nouvelle fois avoir une grosse pensée pour son père disparu en fin d'année 2018. "Depuis qu'il n'est plus là, je n'ai pas trop envie de retourner à Nouméa. Je sais déjà que ma vie sera en France désormais." Les cassettes VHS ne sont plus à la mode, mais si c'était encore le cas, le papa de Peato Mauvaka aurait été très fier d'enregistrer le match.