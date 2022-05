Peato Mauvaka (Stade Toulousain) : "Gagner à Brive pour faire partie des six qualifiés"

A deux journées de la fin de la phase régulière du Top 14, ce Brive - Toulouse s'annonce comme capital en vue de la qualification pour nos Rouge et noir champions de France et actuels 6e du classement. Mais aussi pour les Corréziens 12e en vue du maintien qui pourront compter sur leur public, plus de 12.000 personnes attendues samedi. Le stade Amédée-Domenech sera à guichets fermés.

Le déplacement s'annonce donc compliqué pour le Stade qui vient de perdre son titre de champion d'Europe en demi-finale face au Leinster le weekend dernier et qui réussit rarement à s'imposer en Corrèze. Le talonneur toulousain Peato Mauvaka le sait :

"Ça va être dur. C'est dur de jouer chez eux. On doit gagner à Brive pour faire partie des six. Ça fait un peu chier de perdre. On était proche de la finale. Après, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est bien aussi de basculer sur le Top 14. On a aussi quelque chose à aller chercher en Top 14 et à défendre. On est assez grands pour se remettre en question. On a manqué de détails. C'est ce qui a fait qu'on a perdu cette demie. On va essayer de faire mieux samedi."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Top 14 : le talonneur international Peato Mauvaka prolonge au Stade Toulousain

Une autre prolongation a été officialisée au Stade Toulousain, celle de Dorian Aldegheri. Le pilier droit de 28 ans sera rouge et noir pour trois saisons supplémentaires. Le pilier originaire de Blagnac est au club depuis 2007. Il a signé jusqu'en 2027, deux jours après la prolongation de son copain de mêlée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ce rendez-vous à Brive samedi soir, le Stade Toulousain enregistre les retours à point nommé de Richie Arnold, Charlie Faumuina, Alban Placines et Trevor Brennan.

Brive - Stade Toulousain, coup d'envoi 21h05 samedi. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.