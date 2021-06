Très ému sur la pelouse samedi dernier, Peet Marais quitte le CAB par la petite porte, blessé une bonne partie de la saison. Ce joueur incontournable a donné sa vie à ce club et à Brive.

Peet Marais : "Quand j'ai réalisé que plus jamais je ne courrai avec les gars, j'ai craqué"

De l'aveu de certains, il y a un peu de son sang sur la pelouse du stadium Amédée-Domenech. Après sept ans de bons et loyaux services, Peet Marais, le deuxième ligne sud-africain du CA Brive quitte le club pour rentrer au pays. Non sans émotion.

Alors que le président Simon Gillham le remercie pour son implication, le jeune homme de 30 ans pleure. "C'est la première fois que je pleure pour cette équipe" se confie-t-il quelques minutes après un hommage, applaudi par les 1 000 spectateurs du Stadium. Et pour cause, il a tout donné à Brive, son club qui est devenu progressivement sa ville. "C'est ici que sont nés mes enfants. Je me suis marié ici, ma première maison que j'ai acheté était à Brive."

"C'est un peu comme mon second chez-moi"

La décision de Peet "a rendu triste tout le groupe"

La décision d'arrêter fut dure à prendre. Sa longue blessure a surement précipité son choix familial, lui qui a été blessé en octobre dernier, après un double plaquage Meafou-Faumuina au Stadium contre Toulouse. Plâtré à l'avant-bras, le sud-africain n'a jamais pu revenir à son niveau ni reprendre le rugby. "On savait qu'il allait arrêter à la fin de saison. Ca m'a fait mal au cœur personnellement et ça a rendu triste tout le groupe" estime un de ses amis, le capitaine Saïd Hirèche. "Je luis souhaite bon vent et le meilleur pour la suite" félicite l'historique du CAB.

Philosophe, Peet Marais sourit. "Au moins, je n'ai pas connu les stades vides.." ajoute le deuxième ligne avant de remercier les supporters, "cette foule immense que jamais je ne pourrais retrouver dans un autre club".

Il était souvent le premier à mettre la tête dans les rucks et les ballons portés, ou à défendre la ligne d'avantage et d'en-but"

Peet à la barbe fleurie va désormais repartir avec sa famille en Afrique-du-Sud d'ici quelques jours. Les cartons sont quasi-prêts. Mais, Peet aura toujours une valise remplie d'affaires pour revenir en terre corrézienne. "Je vais faire du business avec mon 'beau-père' (sic) entre la France et l'Afrique du Sud. Je reviendrais" estime-t-il. Le verra-t-on sur un terrain de rugby, pour entrainer la défense qu'il a tant su manager ? "Peut-être oui, mais je vais prendre du recul sur le rugby et l'entraînement. Mais peut-être dans un ou deux ans."

En tout cas, il pourra toujours coacher à distance son frère, Retief, dans le groupe jusqu'en 2024. Son autre frère, Jandré, va disputer les phases finales de Top 14 avec Bordeaux-Bègles.