Pelote (main nue) : première surprise pour le début du championnat de France par équipe

Trop d'humidité ou non sur la cancha du trinquet d'Arcangues ? Cette question fera causer les pelotazale présents ce dimanche à Emak Hor. D'autres balaieront ce début de polémique en évoquant le fait que les conditions étaient les mêmes pour tous les pilotari qui ont pris part à cette première journée de compétition au championnat de France main-nue par équipe .

En tout cas, les conditions n'ont pas été du goût de Luis Sanchez. Le Navarrais, vainqueur de la liguilla en tête-à-tête le week-end dernier , et associé à Eneko Maiz est même tombé dans le piège tendu par Mathieu Ospital et Iñaki Etchegoin (40-31). Le second, champion de France amateur (Goizeko Izarra), remplaçait Peio Guichandut, forfait, touché à la cheville. Et il a tenu la distance contre Sanchez. Menée 31-27, la paire bas-navarraise s'est payée le luxe de renverser ses adversaires du jour pour remporter la première partie de la compétition dans le groupe A.

L'après-midi a aussi vu la victoire du duo Maxime Etcheverry et Jon Saint Paul, l'Arrangoiztar, vainqueur de la compétition l'an dernier qui jouait donc à domicile, sur l'équipe Olçomendy-Lambert (40-32).

Dans le groupe B, Inchauspé-Iturbe se sont imposés (40-23) face à Héguy-Ugarte. Ce lundi mettra aux prises l'autre vainqueur de l'an dernier et spécialiste de la discipline, Peio Larralde, associé au prometteur Andoni Iphar, et Eñaut Echeverria en binôme avec Baptiste Ducassou. Rendez-vous à 17 heures au Garat à St-Jean-Pied-de-Port. Avant ça, en groupe B, Ekhi Ziarrusta-Bixente Larralde rencontreront Elgart-Etchegaray.

Résultats et calendrier

Dimanche 12 mars (Arcangues) :

Gpe A : Maiz-Sanchez 31-40 Ospital-Etchegoin (remplace Guichandut)

(remplace Guichandut) Gpe B : Inchauspé-Iturbe 40-23 Héguy-Ugarte

Gpe A ; Olçomendy-Lambert c/ Etcheverry (remplace Darmendrail)-Saint Paul

Lundi 13 mars (Saint-Jean-Pied-de-Port) :