Pelous, Benazzi, Bru... Des personnalités demandent le départ de Bernard Laporte de la FFR

Une trentaine de personnalités du monde du rugby et de la politique ont écrit une lettre ouverte adressée à Bernard Laporte et publiée dans Le Parisien ce samedi. Elles demandent le départ du président de la Fédération Française de Rugby, condamné mardi à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende notamment pour corruption passive et trafic d'influence. Il a fait appel de cette condamnation.

Pelous, Benazzi, Bru...

Parmi les signataires, on retrouve d'anciennes gloires du rugby comme Fabien Pelous, Abdelatif Benazzi, Julien Pierre ou encore Yannick Bru. Des personnalités politiques ont également signé cette lettre, comme la députée du Tarn-et-Garonne et vice-présidente de l'Assemblée Nationale Valérie Rabault ou encore l'ancienne députée du Tarn Marie-Christine Verdier-Jouclas.

"Monsieur Laporte, soyez cohérent"

Voici ce que nous pouvons notamment lire dans cette lettre : "Au terme d’une longue procédure de cinq ans, vous avez été condamné en première instance. Nous ne commentons pas la décision de justice, pas plus que le droit à vous défendre. Mais au-delà des textes, au-delà des tribunaux, aujourd’hui plus que jamais nous nous interrogeons sur votre légitimité. Sans agressivité mais en responsabilité tant pour le rugby que pour le pays. Cette légitimité se fonde non seulement sur le respect du mandat qui vous a été donné par le suffrage de plus de 1900 clubs qui font le rugby au quotidien, mais aussi sur une éthique irréprochable et le respect des valeurs portées par des milliers de bénévoles et de licenciés. Au premier rang de ces valeurs essentielles au regard de la délégation de service public qui vous incombe et du rôle éducatif qu’on vous assigne : l’exemplarité. Vous le savez, le capitaine d’une équipe, plus que les autres, se doit d’être exemplaire. Exemplaire dans le combat, dans le comportement et dans le respect des règles. Tout au long de votre mandat vous n’avez cessé de répéter votre engagement pour plus de démocratie dans le rugby. Vous aviez même appelé au suffrage des clubs pour le choix d’un sélectionneur étranger pour diriger l’équipe de France. Voilà quelques jours, parce que vous vous pliez à des règles d’éthique et de bonne gouvernance au niveau mondial, vous avez abandonné votre mandat au sein de World Rugby. Monsieur Laporte, soyez cohérent, soyez exemplaire et soyez responsable. Parce que la France ne peut être le parent pauvre de l’éthique, faites en France ce que vous avez fait à World Rugby."