Les supporters de l'USAP interpellent le maire de Perpignan sur l'état calamiteux de la pelouse d'Aimé Giral

Le débat fait rage autour de la pelouse du stade Aimé Giral. L'USAP n'a pas de moyen d'action, la balle est dans le camp de la mairie de Perpignan. Alors les supporters font pression et lancent une pétition.

Ce n'est pas vraiment un débat nouveau à l'USAP mais pour cette rentrée 2017, c'est le coup de trop. En cause, la pelouse d'Aimé-Giral. Son état est catastrophique, lamentable et même indigne d'un club professionnel. Les années précédentes, la mairie de Perpignan avançait un problème de maladie et une sur-utilisation de la pelouse. Il va bien falloir agir.

Début juillet, l'image du club a été un peu plus écornée à cause de ce rectangle censé être vert : la pelouse d'Aimé-Giral a obtenu la 28e place (sur 29) du classement des pelouses de clubs professionnels.

Son entretien est de la responsabilité de la mairie. Quelle solution apporter ? Faut-il tout refaire malgré le prix ? Faut-il accélérer la procédure pour trouver un centre d'entraînement pour l'USAP ? Les réponses devront être apportées.

Pelouse, sono, éclairage, rouille... Trop c'est trop !

En plus de l'état de la pelouse, les supporters ont été agacés vendredi dernier par la mauvaise sono du stade. Ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est aussi la piètre qualité de l'éclairage. Concernant cette dernière donne, si l'éclairage énerve les supporters, il énerve également les diffuseurs télé. L'USAP pourrait y perdre de l'argent.

Ce sont les trois gros problèmes du moment, mais il est vrai qu'en levant un peu aussi les yeux vers le haut des tribunes, on constate pas mal de rouille sur les armatures métalliques. Le bijou d'Aimé-Giral a (énormément) perdu de sa superbe.

Une pétition adressée à Jean-Marc Pujol

Face à tous ces problèmes qui ne trouvent pas de réponse, les supporters ont décidé de se mobiliser et de lancer une pétition en ligne, adressé à Jean-Mardc Pujol, le maire de Perpignan.

Dans les premières ligne de cette pétition, les supporters font comprendre leur colère : "Cet été vient de mettre en lumière un des quelques problèmes majeurs (éclairage, sonorisation) dans l'enceinte du stade Aimé-Giral : la pelouse ! Terre apparente, pelouse jaunie... Classé en avant-dernière position des pelouses les plus mauvaises de Top 14 et de Pro D2, le gazon catalan se trouve actuellement dans un état plus que déplorable, indigne des standings professionnels et des exigences du haut niveau auxquelles l'USAP aspire."