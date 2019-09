Pelouse hybride à Ernest-Wallon : qu'est-ce que ça change ?

Toulouse, France

C'est la nouveauté de l'été à Ernest-Wallon : une pelouse hybride a été installée. Changement de taille pour le Stade Toulousain, qui voyait chaque année, sa pelouse souffrir au fil des matches.

Six tonnes de fibre synthétique

Cette pelouse hybride allie gazon naturel et fibre synthétique : "C'est ce qu'on appelle une pelouse renforcée. On retrouve dans le gazon six tonnes d'une fibre synthétique qui vient renforcer la structure de la surface sur 18 cm de profondeur. Tous les grands stades de rugby possèdent ce type de pelouse, comme à Twickenham, Cardiff ou au Stade de France", explique Jean-Luc Brumont directeur administratif du club.

Les pelleteuses se sont activées tout l'été à Ernest-Wallon. © Radio France - Julien Balidas

Ugo Mola : "Un confort de travail"

Pour les joueurs et le staff, cette nouveauté est vue d'un très bon oeil : "Cela va nous donner un confort de travail sur lequel on pourra évoluer plus souvent. Ce qui est important c'est la manière dont il va être entretenu et la souplesse de ce terrain pour avoir une qualité de jeu. Sur les quelques années dernières, on a eu des soucis majeurs avec le terrain. Là, c'est plutôt encourageant pour nous entraîneurs et joueurs."

Arthur Bonneval enchaîne : "Il y a de plus en plus de clubs qui font ces pelouses. Ces dernières années, la pelouse ici n'était vraiment pas très bonne surtout l'hiver. Si on peut avoir une bonne pelouse l'hiver pour développer notre jeu, c'est toujours mieux."

Désormais, le Stade Toulousain peut s'adapter à chaque adversaire au fil des semaines : "Cela nous permettra d'avoir à disposition les trois types de terrain qu'on verra en Top 14 ou en Coupe d'Europe. C'est un outil hyper intéressant", ajoute Clément Poitrenaud, entraîneur des trois-quarts.

Une nouvelle pelouse qui va aussi profiter aux filles du club et au TO XIII (au printemps prochain) qui joueront aussi à Ernest-Wallon. Le Stade Toulousain lui, jouera son premier match sur cette pelouse hybride dimanche soir face au Racing 92 (3e journée de Top 14). Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie (avant-match dès 20h30).