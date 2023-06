Penser déjà à une finale Toulouse-La Rochelle, "ce serait manquer de respect" prévient Ugo Mola

Arrivés mercredi au Pays Basque, les Toulousains ont effectué leur mise en place au Reale Arena de San Sebastian ce jeudi après-midi. Ils se sont également présentés devant la presse.

Des sourires avant le combat

En début d'après-midi, les Rouge et Noir ont foulé la pelouse d'Anoeta. La reconnaissance terrain a débuté par un petit foot entre trois-quarts, pendant que les avants travaillaient la touche. Souriant, le président Didier Lacroix était bien sûr au bord du terrain. 35 joueurs ont fait le déplacement au Pays Basque, les blessés rejoindront leurs coéquipiers ce vendredi.

Les déclas avant la demie

Ugo Mola : "On a envie de jouer avec le potentiel qui est le nôtre. On récupère pas mal de forces vives. Cela fait trois semaines qu'on avait envie d'être à ce vendredi soir. Ce sont des moments exceptionnels, à savourer et à ne pas banaliser. Etre premiers du championnat, ça ne donne droit à rien. Une finale Toulouse-La Rochelle ? Ce serait manquer de respect aux autres équipes. Nous on ne s'est pas focalisés sur La Rochelle. Penser à autre chose, c'est gage d'échec."

Antoine Dupont : "Quand on signe dans un club comme ça, on a envie de gagner des choses. On a encore tous en mémoire la saison dernière qui nous a laissé un goût amer. On a envie de ramener quelque chose cette année."