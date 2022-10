Pénurie d'essence : la galère des déplacements pour les clubs amateurs d'Occitanie ce weekend

Le Stade Saint-Gaudinois doit se déplacer sur de nombreuses pelouses de rugby de la région ce weekend. De son équipe fanion aux plus petites catégories de jeunes. Mais la pénurie de carburants pourrait perturber certains rendez-vous, ce weekend et plus tard si la pénurie perdure.

"Trois joueurs n'ont pas pu venir à l'entraînement mercredi"

A Saint-Gaudens, un tiers des joueurs de l'équipe première travaille ou fait ses études à Tarbes ou Toulouse. L'équipe fanion se déplace à Gan ce weekend. Ils verront au dernier moment si tout l'effectif peut être là : "Trois joueurs n'ont pas pu venir à l'entraînement mercredi. Il y aura peut-être des problèmes individuels ce weekend mais on va alerter tout le monde. Il ne faut pas que ça continue parce que le weekend prochain, on doit commander encore beaucoup plus de bus__", explique le président Bruno Perrot.

"On ne peut pas demande à un bénévole de faire quatre heure de queue"

Dans ce club qui compte près de 300 licenciés qui jouent sur les pelouses chaque weekend, on peut parfois louer quatre à six bus par weekend. Pour les déplacements les plus courts, quelques voitures devraient pouvoir assurer l'essentiel ce weekend mais avec les bus ou minibus, il y a une problématique : "Par exemple, on nous propose des minibus gratuits à Boulogne-sur-Gesse mais il faut évidemment le rendre avec le plein d'essence effectué. On ne peut pas faire partir un bus avec des jeunes en obligeant le bénévole à faire la queue pendant quatre heures dans une station service. Ce n'est pas possible. On ne le fera pas."