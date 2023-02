Pénurie en troisième ligne au Stade Toulousain, Peato Mauvaka va dépanner

Battu par Toulon sans avoir brillé le weekend dernier au stade Vélodrome, le Stade Toulousain doit relever la tête ce samedi soir face à Pau pour ne pas voir fondre son avance en tête du Top 14. Pour l'occasion, le staff récupère le talonneur Peato Mauvaka, qui évoluera en troisième ligne.

Des absences en pagaille

La troisième ligne du Stade Toulousain est complètement au moment de recevoir les Béarnais. Rynhardt Elstadt, après son rouge reçu à Marseille, est suspendu. Yannick Youyoutte et Alban Placines sont blessés. Enfin Anthony Jelonch et François Cros sont avec le XV de France.

Ce qui oblige le staff toulousain à bricoler et à mettre Mauvaka en 8 : "J'ai commencé au centre et de mes 15 à mes 19 ans, j'ai joué au poste de troisième ligne. C'est en commençant avec les pros que j'ai basculé en première ligne. J'ai fait quelques matches, ça me rappelle les années où j'ai joué à ce poste c'est cool. Il n'y a pas grand chose qui change entre les deux postes. Sauf que tu as plus de responsabilités en touche et en mêlée quand tu es talon", explique l'intéressé de retour à la compétition.

Toulouse-Pau, c'est à vivre samedi soir en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 20h30.