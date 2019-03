Perpignan : deux rugbys, deux victoires et plus de 18.000 fans

L'USAP et les Dragons jouaient quasiment en même temps ce samedi. Les quinzistes ont battu Grenoble, les treizistes ont battu Leeds et les deux stades ont vibré.

Dans la semaine, les deux clubs n'étaient pas non plus super enthousiastes de voir le voisin jouer quasiment en même temps. Les Dragons à Brutus et l'USAP à Aimé-Giral, à 600 mètres de distance, se faisaient bien évidemment concurrence. Au final, les deux affluences ont été plus que correctes avec 8.200 spectateurs à Brutus et 10.100 à Aimé-Giral.

La concurrence a bien évidemment joué et les nombreux supporters des deux équipes et des deux rugbys ont bien dû faire un choix. En plus de ces deux bonnes affluences, les deux publics ont vibré.

Les Dragons Catalans ont longtemps été contrariés par Leeds avant d'arracher ce beau succès 26 à 22. Deux semaines après le cinglant 46 à 00 encaissé contre Salford, les Dracs ont redoré leur blason et retrouvé la victoire à Brutus. Le 300e match du capitaine Rémi Casty a dignement été célébré.

Pour l'USAP, il était question d'honneur et de décrocher enfin une victoire à domicile. Les fans ne s'y sont pas trompés et ont énormément poussé dans les dernières minutes du match pour que leurs protégés ne laissent pas de nouveau échapper ce petit bonheur tant attendu. La victoire 22 à 16 contre Grenoble a débouché sur un beau et enthousiaste tour d'honneur. A l'issue de la rencontre, l'arrière Enzo Selponi et Patrick Arlettaz ont très rapidement dédié cette victoire à leurs fidèles fans.

La terre des deux rugbys peut avoir le sourire. Heureusement qu'il ne faut pas choisir entre les deux stades tous les week-ends mais les deux clubs peuvent compter sur un socle de supporters solide. Pas de chambrage avec le collègue quinziste ou treiziste lundi au travail... les deux ont gagné !

