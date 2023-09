Pessac accueille des rugbymen universitaires du monde entier cette semaine

Pessac reçoit cette semaine une compétition internationale de rugby universitaire, en pleine coupe du monde en France. Six équipes féminines et six équipes masculines sont au rendez-vous.

L'équipe américaine a été battue par les bordelais en demi-finales © Radio France - Kévin Blondelle La Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore l'Afrique du Sud, autant de nations bien connues dans le monde du rugby. Le Mexique et l'Île Maurice, c'est plus rare. C'est tout le charme de ce tournoi international universitaire qui réunit douze équipes cette semaine à Pessac, six chez les femmes, autant chez les hommes. Bordeaux en finale chez les hommes comme chez les femmes La France est représentée par l'université de Bordeaux, comme il y a quatre ans. Et avec succès puisque chez les hommes comme chez les femmes, les bordelais tenteront de décrocher la victoire jeudi en finale. Pour elles, ce sera face à la Nouvelle-Zélande. Pour eux, face l'université sud-africaine de Pretoria. Pablo et Noé, deux frères réunis sous le même maillot de l'université de Bordeaux ! © Radio France - Kévin Blondelle "C'est fou, on a la chance de côtoyer des joueuses du monde entier" Chloé, la capitaine bordelaise, se réjouit de participer à cette compétition, d'autant que "c'est la première fois qu'il y a aussi un tournoi féminin". Jusqu'ici c'était réservé aux garçons, notamment il y a quatre ans au Japon, avec des bordelais malheureux, battus en finale... Par les sud-africains. La revanche ce jeudi ?